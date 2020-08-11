【SME學堂】3 種擺法商品更好賣！識貨架心理學吸引顧客買更多

台灣超級市場一向競爭激烈，推銷手法更引起市場熱議。台灣大型連鎖販賣店「大潤發」最近就趁中元節（俗稱：鬼節）推出推銷影片，更大方分享店舖採用的貨架心理學，如何吸引顧客購買。

陳列方式影響消費者購買數量

大部分人在逛超市時，應該已經習慣商品呈水平方式擺放，而非垂直排列。橫向陳列目的是令消費者更易挑選商品，因人類偏好水平掃視，眼睛的構造也讓我們的眼球容易左右掃描，因此不管商品是水平或垂直陳列，消費者還是習慣以左右水平搜尋想要的產品。過去曾有研究分析，當商品以水平陳列，消費者眼睛的掃描範圍較廣，且轉換得更有效率，當消費者注視商品的時間愈長，會購買更多商品。

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▲ 當商品以水平陳列，消費者眼睛的掃瞄範圍較廣，而且轉換得更有效率，當消費者注視商品的時間愈長，就會購買更多商品。

視線高度影響商品銷售量

超級市場擺放貨品的高度通常以消費者的視線為準，比較容易讓消費者進行挑選，也會讓商品更熱賣。據《遠傳趨勢觀點》指，這個「黃金陳列線」的垂直高度，約為 90 至 120 厘米之間，當貨架高度位在這個範圍是貨架的「黃金區域」，因為這是消費者最易看到兼最容易拿到的陳列位置，通常這個區域會擺放「高利潤」、「重點銷售商品」，如企業的自家品牌、獨家產品。至於在最上層的商品，通常是有一定知名度、有可能熱銷的商品；在最底層的商品，除了可能體積大、重量重之外，也會是利潤低的商品種類。

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▲ 黃金陳列線的垂直高度，約為 90 至 120 厘米之間

結帳櫃台旁擺放低單價及高利潤商品 刺激購物慾

當顧客排隊等待結帳時，櫃台陳列的商品也是經過挑選，通常是香口膠、電池等。這些商品通常價格不高，但擺在結帳櫃台旁，就能增加消費者「順手消費」的機率，而在樓梯空間擺放著各重種各樣的零食如薯片，也是同樣道理。

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Photo：pexels、大潤發