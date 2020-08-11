香港製造商品日後出口美國需標記「中國製造」 或損「Made in Hong Kong」美譽？

「Made in Hong Kong」在過往好一段時間，成了價廉物美又高質的代名詞。可是美國國土安全部最新草案文件提到，香港製造商品日後出口至美國的話，需標記為中國製造，意味「Made in Hong Kong」美譽或大受影響。

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美國國土安全部最新草案文件提到，香港製造商品日後出口至美國的話，需標記為中國製造。預計日內於美國聯邦公布（U.S. Federal Register）刊登，並於 45 天後生效。此舉意味「Made in Hong Kong」美譽或大受影響、香港不具足夠自治權的情況外，之後在香港製造的商品，也會讓美方徵收與中國相同的貿易戰關稅。如有商品違反規定，將於美國港口面臨 1 成之懲罰性關稅。

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