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香港製造商品日後出口美國需標記「中國製造」 或損「Made in Hong Kong」美譽？

行內熱話 15:42 2020/08/11

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「Made in Hong Kong」在過往好一段時間，成了價廉物美又高質的代名詞。可是美國國土安全部最新草案文件提到，香港製造商品日後出口至美國的話，需標記為中國製造，意味「Made in Hong Kong」美譽或大受影響。

【相關文章】美國制裁影響香港出口營商？青年工業家：應把握自身優勢配合國策

美國國土安全部最新草案文件提到，香港製造商品日後出口至美國的話，需標記為中國製造。預計日內於美國聯邦公布（U.S. Federal Register）刊登，並於 45 天後生效。此舉意味「Made in Hong Kong」美譽或大受影響、香港不具足夠自治權的情況外，之後在香港製造的商品，也會讓美方徵收與中國相同的貿易戰關稅。如有商品違反規定，將於美國港口面臨 1 成之懲罰性關稅。

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撰文 : 蘇家華

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