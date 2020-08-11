24小時買口罩! 口罩工廠自動售賣機即時啟用 指定客戶可免費領取口罩

近來口罩工廠的口罩供應穩定，因此亦推出不少新計劃。廠方剛表示，即時推出口罩自動售賣機。

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口罩工廠表示，正計劃於全港九新界擺放共 20 台口罩自動售賣機，以便市民不時之需，暫時已設有 5 個試點。早前推出的納米銀離子產品亦會在自動售賣機出售。

▲ 口罩工廠自動售賣機

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口罩工廠指，作為回饋每月保護方案會員的一點心意，保護方案會員每個月份都可以在會員中心內領取一次換領碼，憑換領碼免費喺仼何一部自動售賣機可領取三片裝B99口罩乙包。每日數量有限、換完即止

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口罩產品：

J95中童口罩 (HKD:18)

J99 Nano+ 中童口罩 (HKD:28)

B99 成人口罩 (HKD:20)

V99 成人口罩 (HKD:28)

以上產品皆為： 5片/包

口罩工廠自動售賣機地點：

-尖沙咀天星碼頭

-中環天星碼頭二樓閘內

-中環二號碼頭—往柏麗灣方向

-灣仔會展中央大堂

-觀塘港貿中心地下

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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