【附分店資料】韓國製造 Planzero KF94 口罩 日本城超抵價 $6.9 即時發售

日本城表示，即時發售 Planzero KF94口罩(白色)，每個售價低至 $6.9。

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店方指，Planzero KF94口罩將於全線香港JHC日本城/生活提案/多來買分店發售，今天及明天會陸續派送到店。另口罩會在網店亦同步發售。

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Planzero KF94口罩(白色)規格

-韓國製造

-KF94規格

-四層過濾結構

-3D立體設計，貼面剪裁，配戴舒適

-獨立包裝，方便攜帶

售價

單片獨立包裝 $8/包

驚喜價$138/20包 (平均$6.9/包)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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