【附購買詳情】masklab 迷彩+彩虹口罩 明尚藥房現貨售$138/50個起

明尚藥房表示，已正式成為香港口罩廠 masklab 的線下合作伙伴。

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店方表示，masklab 口罩未來陸續會有更多圖案及顏色供選擇，甚至有「明尚限定款」，請密切留意！masklab 口罩於明尚掌鋪 Boutir 平台現已開放線上訂貨及線下取貨服務！客人可隨時隨地進入明尚掌鋪訂購masklab口罩。每款口罩限購 2 盒 (不同顏色及圖案為 1 款)。未來明尚藥房亦會陸續推出 masklab 口罩供大家於門市購買。

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▲ masklab口罩

售價:

- 正常款：$138

- 成人特別款：$158迷彩

▲ masklab口罩

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masklab口罩 50個裝規格

-尺寸:175mm(W) x 95mm (H)

-效能:BFE ≥ 99%

-透氣壓力差 Delta P: 36.8 Pa/cm²

-認証:歐盟EN14683 TYPE IIR 認証 (歐盟最高標準)

-產地:香港製造

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▲ masklab口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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