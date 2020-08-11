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【附購買詳情】masklab 迷彩+彩虹口罩 明尚藥房現貨售$138/50個起

行內熱話 13:08 2020/08/11

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明尚藥房表示，已正式成為香港口罩廠 masklab 的線下合作伙伴。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

店方表示，masklab 口罩未來陸續會有更多圖案及顏色供選擇，甚至有「明尚限定款」，請密切留意！masklab 口罩於明尚掌鋪 Boutir 平台現已開放線上訂貨及線下取貨服務！客人可隨時隨地進入明尚掌鋪訂購masklab口罩。每款口罩限購 2 盒 (不同顏色及圖案為 1 款)。未來明尚藥房亦會陸續推出 masklab 口罩供大家於門市購買。

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售價:
- 正常款：$138
- 成人特別款：$158迷彩

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-尺寸:175mm(W) x 95mm (H)
-效能:BFE ≥ 99%
-透氣壓力差 Delta P: 36.8 Pa/cm²
-認証:歐盟EN14683 TYPE IIR 認証 (歐盟最高標準)
-產地:香港製造

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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