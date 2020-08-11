【附購買連結】港產家港限量版海洋系列 Level 3 納米口罩 售$108盒

香港口罩廠家港口罩表示，即將發售新色口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次家港口罩將於 8 月 16 日推出新的海洋系列口罩，提供包括 : 珊瑚紅、珍珠紫、水母白 3 種新顏色。

家港口罩規格

-納米濾芯

-規格：BFE >99.9%、PFE >99.8%，有效過濾細菌及微粒子達 99%以上

-Level 3

-大小 ： (成人) 17.5cm x 9.5cm

-顏色 ： 珊瑚紅、珍珠紫、水母白(共3款新色，顏色可能因應檢視設備或環境光暗而有所偏差)

-混色套裝 ：珊瑚紅 x 1盒25個 + 珍珠紫 x 1盒25個 ($216兩盒共50個)

-產地 ：香港製造

-包裝 ：25 個/盒（獨立包裝，全自動化生產）

-售價 ：＄108/盒 (數量有限，只限網上購買 (2盒裝，不設混色))

【其他內容】 【附購買連結】台灣製造南六醫用口罩 網店限時特價售$69/50個

口罩購買網站<<<<

【其他內容】 平過理的自己賣! 良心藥房賣港產理的Level 3口罩 $128/50個



【其他內容】專利 Z 摺新耳帶設計更貼面舒適! 康乃馨醫療口罩售$49盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l