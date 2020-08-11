  • 29°C
香港時間 : 2020811日 (二) 04:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附購買連結】港產家港限量版海洋系列 Level 3 納米口罩 售$108盒

行內熱話 03:36 2020/08/11

分享：

香港口罩廠家港口罩表示，即將發售新色口罩。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次家港口罩將於 8 月 16 日推出新的海洋系列口罩，提供包括 : 珊瑚紅、珍珠紫、水母白 3 種新顏色。

家港口罩規格

-納米濾芯
-規格：BFE >99.9%、PFE >99.8%，有效過濾細菌及微粒子達 99%以上
-Level 3
-大小 ： (成人) 17.5cm x 9.5cm
-顏色 ： 珊瑚紅、珍珠紫、水母白(共3款新色，顏色可能因應檢視設備或環境光暗而有所偏差)
-混色套裝 ：珊瑚紅 x 1盒25個 + 珍珠紫 x 1盒25個 ($216兩盒共50個)
-產地 ：香港製造
-包裝 ：25 個/盒（獨立包裝，全自動化生產）
-售價 ：＄108/盒  (數量有限，只限網上購買 (2盒裝，不設混色))

【其他內容】   【附購買連結】台灣製造南六醫用口罩 網店限時特價售$69/50個

 

口罩購買網站<<<<

【其他內容】 平過理的自己賣! 良心藥房賣港產理的Level 3口罩 $128/50個

【其他內容】專利 Z 摺新耳帶設計更貼面舒適! 康乃馨醫療口罩售$49盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

GOVEK 紮染彩/迷彩酷三色獨立包裝口罩 莎莎門市網站同售$78/30個
2020/08/10
GOVEK 紮染彩/迷彩酷三色獨立包裝口罩 莎莎門市網站同售$78/30個
【台灣人教路分真假】網購平台蝦皮疑售偽台製彩色口罩？ 兩招即分大陸製假「MIT 口罩」
2020/08/10
【台灣人教路分真假】網購平台蝦皮疑售偽台製彩色口罩？ 兩招即分大陸製假「MIT 口罩」
【附購買連結】保證行貨! 香港代理官網自行發售 新款台灣製藍鷹牌 4 層成人口罩
今日
【附購買連結】保證行貨! 香港代理官網自行發售 新款台灣製藍鷹牌 4 層成人口罩
網上購物 網購平台 健康問題 健康美容 著數優惠 疫情 口罩

下一篇文章

【附購買連結】保證行貨! 香港代理官網自行發售 新款台灣製藍鷹牌 4 層成人口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹