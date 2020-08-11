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【附購買連結】保證行貨! 香港代理官網自行發售 新款台灣製藍鷹牌 4 層成人口罩

行內熱話 00:59 2020/08/11

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藍鷹牌香港代理最新設立網站，自行發售藍鷹牌口罩。今次官方是發售 2 款今年新推出的新款口罩。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次官方網站發售的口罩，分別為藍鷹牌成人平面型四層活性碳口罩(5片一包) 50片入/盒 NP-12 和成人平面型四層活性碳口罩(獨立包裝) 50片入/盒 NP-12K。口罩規格如下:

藍鷹牌 NP-12K/ NP-12 口罩規格

-全封膜包覆外盒，高品質衛生標準
-獨立式五片包裝 (NP-12)
-全獨立式包裝 (NP-12K)
-獨特Ω摺法設計，不易位移、大氣室空間呼吸更舒適
-高級活性碳顆粒，可有效過濾並防止異味、具除臭效果
-台灣原料、台灣製造，品質有保障
-商品認證 CNS14755, CNS14756
-商品數量：50片/盒
-商品尺寸：0.7mm x 95mm x 180mm 成人

售價:$170 (NP-12K)
售價:$160 (NP-12)

【其他內容】   【附購買連結】台灣製造南六醫用口罩 網店限時特價售$69/50個

藍鷹口罩NP-12K

藍鷹口罩NP-12

[台灣口罩] 專利 Z 摺新耳帶設計更貼面舒適! 康乃馨醫療口罩售$49盒

口罩購買網站<<<<

藍鷹牌成人平面型四層活性碳口罩特點

藍鷹牌成人平面型四層活性碳口罩特點

 

【其他內容】   平過理的自己賣! 良心藥房賣港產理的Level 3口罩 $128/50個

藍鷹牌口罩採用立體摺法

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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