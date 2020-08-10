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【台灣人教路分真假】網購平台蝦皮疑售偽台製彩色口罩？ 兩招即分大陸製假「MIT 口罩」

行內熱話 20:48 2020/08/10

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雖然蝦皮是台灣人最常用的網購平台之一，但最近有台灣網友在 Facebook 出帖，提到自己在蝦皮購買到偽台製彩色口罩，提到口罩雖有 Made in Taiwan 鋼印，但紙盒沒有任何製造工廠資訊，值得懷疑。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

這位台灣網友在 FB 出帖提到，自己當在網購平台蝦皮購買偽台製彩色口罩，驚覺事情不對勁，來不及取消訂單的同時，又擔心不取貨會被負評，所以決定分享這款彩色口罩的資訊，希望其他網友加以警惕。首先，包裝盒上的字眼讓樓主認為當中不是台製，事關當中所用的「一次性」、「非織造布」都非台灣口罩會用的字眼，加上盒上也用上「適用『于』」、「用『后』銷毀」、「『干』燥」、「『熒』光綠」、「50『只』裝」的簡體字或別字，以及英文語法 It can only be 「used once」，都使口罩似中國製造多於台灣製造。 

樓主認為藉包裝盒上的字眼，可分出當中是否中國製的假 MIT 口罩。

[台灣口罩] 專利 Z 摺新耳帶設計更貼面舒適! 康乃馨醫療口罩售$49盒

事關當中所用的「一次性」、「非織造布」都非台灣口罩會用的字眼，以及會用上簡體字或別字，還有 It can only be「used once」的奇怪文法。

 另外，比較淘寶販賣的中國製口罩及白色台灣製口罩的耳帶收邊方式後，也看出明顯不同不處。雖說台灣製口罩也有像淘寶貨這種耳帶連接方式，但由於紙盒沒有任何製造工廠資訊，當向賣家詢問是那個工廠製造時候，對方一直說有 Made in Taiwan 鋼印，卻沒正面回答是那個廠商，值得懷疑當中是否真正台灣製造。甚至樓主向另有出售同樣產品的單位查詢口罩製造廠商事宜，賣家回覆稱是「恒大口罩生產」。可是，恒大口罩公司其實沒有生產彩色口罩。

當向賣家詢問是那個工廠製造時候，對方一直說有 Made in Taiwan 鋼印，卻沒正面回是那個廠商，值得懷疑當中是否真正台灣製造。

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比較淘寶販賣的中國製口罩（左）及白色台灣製口罩（右上、右下）的耳帶收邊方式後，也看出明顯不同不處。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : | 蘇家華

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