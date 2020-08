【台灣人教路分真假】網購平台蝦皮疑售偽台製彩色口罩？ 兩招即分大陸製假「MIT 口罩」

雖然蝦皮是台灣人最常用的網購平台之一,但最近有台灣網友在 Facebook 出帖,提到自己在蝦皮購買到偽台製彩色口罩,提到口罩雖有 Made in Taiwan 鋼印,但紙盒沒有任何製造工廠資訊,值得懷疑。

這位台灣網友在 FB 出帖提到,自己當在網購平台蝦皮購買偽台製彩色口罩,驚覺事情不對勁,來不及取消訂單的同時,又擔心不取貨會被負評,所以決定分享這款彩色口罩的資訊,希望其他網友加以警惕。首先,包裝盒上的字眼讓樓主認為當中不是台製,事關當中所用的「一次性」、「非織造布」都非台灣口罩會用的字眼,加上盒上也用上「適用『于』」、「用『后』銷毀」、「『干』燥」、「『熒』光綠」、「50『只』裝」的簡體字或別字,以及英文語法 It can only be 「used once」,都使口罩似中國製造多於台灣製造。

▲ 樓主認為藉包裝盒上的字眼,可分出當中是否中國製的假 MIT 口罩。

▲ 事關當中所用的「一次性」、「非織造布」都非台灣口罩會用的字眼,以及會用上簡體字或別字,還有 It can only be「used once」的奇怪文法。

另外,比較淘寶販賣的中國製口罩及白色台灣製口罩的耳帶收邊方式後,也看出明顯不同不處。雖說台灣製口罩也有像淘寶貨這種耳帶連接方式,但由於紙盒沒有任何製造工廠資訊,當向賣家詢問是那個工廠製造時候,對方一直說有 Made in Taiwan 鋼印,卻沒正面回答是那個廠商,值得懷疑當中是否真正台灣製造。甚至樓主向另有出售同樣產品的單位查詢口罩製造廠商事宜,賣家回覆稱是「恒大口罩生產」。可是,恒大口罩公司其實沒有生產彩色口罩。

▲ 當向賣家詢問是那個工廠製造時候,對方一直說有 Made in Taiwan 鋼印,卻沒正面回是那個廠商,值得懷疑當中是否真正台灣製造。

▲ 比較淘寶販賣的中國製口罩(左)及白色台灣製口罩(右上、右下)的耳帶收邊方式後,也看出明顯不同不處。

