【疫市營商】美國制裁影響香港出口營商？青年工業家：應把握自身優勢配合國策

美國宣布制裁香港官員，營商方面也受影響，有傳出口產品標籤更要由「Made in Hong Kong」改由「Made in China」，對香港中小企會否構成壓力？香港青年工業協會會長廖錦興認為，大環境未至於會有影響，但工商界宜早作準備，轉變經營模式配合國家政策，在未來中更加地找到自己定位方為上策。

廖錦興直言，美國過去幾周主動針對中國個別企業及人士，雖然現時未有波及整體商界，亦未有香港業界受直接影響，但各界皆相信本年 11 月美國大選前有關的行動必然繼續甚至升級，中美關係持續轉差，香港商界對前景的信心自然每況愈下。

【相關文章】全球貿易大混亂！紡織成衣商：香港出口業比零售受疫情傷害更長遠

▲ 香港青年工業協會會長廖錦興。

廖錦興指出制裁會令香港前景不明朗，中美關係短期會令香港公司產生深重的心理壓力，但在中長期而言，香港工商界如果可以發揮「軟實力」，把握自身優勢，不要墨守成規，自然有危有機：「例如主動地爭取國家的政策和方向，找到新的經營模式，尋找到公司在未來的準確定位，一樣可以渡過難關。」

【相關文章】疫情期間政府援助到位？ 商會：跟內地相若惟部分措施「得個講字」

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ