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【保就業計劃】 旅行社籲政府加快第二期保就業審批　擴大業界生存空間

商管策略 12:00 2020/08/11

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勞工及福利局局長羅致光早前表示，第二期「保就業」計劃內容詳情待 8 月公布及接受申請。香港疫情反覆對旅遊業影響深遠，有業界期望第二期審批速度加快，基於首次的基本資料審核程序已完成；過往客戶欣賞旅行團優惠和服務而來旅行社，經過疫情客戶自行以優惠價錢直接訂機票和酒店，業界正思考改革營運模式及生存空間。

港旅國際旅遊（Creative China Holiday Tour）獲批港幣 539,000 多元的補助金，承諾受薪人數是 24 人，包括巴士司機。該公司董事總經理黎樂文（Raku）表示，去年 8 月生意已開始下跌，10 月已開始安排員工放無薪假，農曆新年後生意淡薄幾乎零生意額，安排員工每周上班 1 天；今年 2 月至 4 月對員工影響最大，直至 6 月起公司獲保就業補助，減輕公司負擔以支付員工的薪金，幫員工維持生計。

【相關文章】保就業計劃幫老闆還是員工？邵家輝：零售美容已到懸崖邊只能信政府紓困

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港旅國際旅遊專門業接待入境日本旅客，很少做本地遊。黎樂文指，本地遊競爭大，對整體生意幫補不大，且受新冠肺炎第三波疫情影響已暫停本地遊，故開設「樂坊」專售日本生活百貨的網購商店，同事放無薪假一同資料搜集及物色貨品。

衛生署早前在網頁指定地區抵港人士預訂房間的酒店列表，用作兩星期隔離之用途，惟衛生問題未能做到包三餐服務。黎樂文稱，部分家庭由家傭照顧，因應他們到港待隔離期間住宿問題，公司與部分酒店合作推出「家傭2周住宿優惠」，長住宿包三餐優惠（蛋糕、杯麵酒店餐），免得僱主為家傭隔離期間的一日三餐而苦惱。

「平」是以住客戶對本地遊觀感，但本地遊便等於平團？黎樂文表示，旅遊發展局及香港旅遊業議會推出綠色生活本地遊鼓勵計劃，給予同行很大發展本地旅遊空間，一些深度遊、另類體驗遊（親子體驗遊）。事實上，新冠肺炎疫情下「顛覆」旅行航空業界，黎樂文直言，同行應探討將來旅行社的生存空間和營運模式。

Photo：Creative China Holiday Tour Limited facebook

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撰文 : 鍾采餘

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