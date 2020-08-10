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平過理的自己賣! 良心藥房賣港產理的Level 3口罩 $128/50個

行內熱話 18:10 2020/08/10

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雖然香港現在不難購得口罩，但港產理的 Level 3 口罩卻較難在市面見到。雖然有時藥房有售，但開價可能要 $250 盒以上。剛有網民報料，在良心藥房以 $128/盒購得理的 Level 3 口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

網民在 FB 群組表示，剛在荃灣一藥房購得港產理的 Level 3 口罩，最驚喜是口罩售價只需要 $128/50個。帖子一出，即引來大批事主希望樓主幫手代買，不過由於事主已離開，所以無法幫忙。而且數量有限，應該很快售罄。需知道理的現時在 HKTVmall 的網店也要售$160/50個，所以藥房確實賣得十分「良心價」。

港產理的Level 3口罩

[台灣口罩] 專利 Z 摺新耳帶設計更貼面舒適! 康乃馨醫療口罩售$49盒

【其他內容】   Medicom Premier 獨立包裝口罩都要劈價! 現售 $130/40個

【其他內容】  【附購買連結】HKTVMall 不時快閃賣理的口罩! Level 3 港產口罩售$160/50個

藥房平有售港產理的Level 3口罩(網民圖片)

藥房平有售港產理的Level 3口罩(網民圖片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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