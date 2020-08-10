3E 99%! 日本 Ease Mask 口罩 60 個+ Ultra Soft 口罩 7 個套裝 藥房售$180套

東興大藥房表示，正在發售日本 Ease Mask 口罩套裝。

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店方指，現時在門市正做限時特價。一盒 60 個的日本 Ease Mask 成人口罩，再加一包日本 Ultra Soft 7 個裝成人口罩的套裝，共售 $180。因數量有限，售完即止。兩款口罩皆提供 VFE/PFE/BFE>99% 防護，菲律賓製造。

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地址:筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣商場55號舖 電話:2567 2388

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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