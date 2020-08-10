  • 31°C
香港時間 : 2020810日 (一) 18:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

3E 99%! 日本 Ease Mask 口罩 60 個+ Ultra Soft 口罩 7 個套裝 藥房售$180套

行內熱話 17:32 2020/08/10

分享：

東興大藥房表示，正在發售日本 Ease Mask 口罩套裝。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

店方指，現時在門市正做限時特價。一盒 60 個的日本 Ease Mask 成人口罩，再加一包日本 Ultra Soft 7 個裝成人口罩的套裝，共售 $180。因數量有限，售完即止。兩款口罩皆提供 VFE/PFE/BFE>99% 防護，菲律賓製造。

[台灣口罩] 專利 Z 摺新耳帶設計更貼面舒適! 康乃馨醫療口罩售$49盒

 地址:筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣商場55號舖 電話:2567 2388

【其他內容】   Medicom Premier 獨立包裝口罩都要劈價! 現售 $130/40個

【其他內容】  【附購買連結】HKTVMall 不時快閃賣理的口罩! Level 3 港產口罩售$160/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【附購買連結】HKTVMall 不時快閃賣理的口罩! Level 3 港產口罩售$160/50個
今日
【附購買連結】HKTVMall 不時快閃賣理的口罩! Level 3 港產口罩售$160/50個
萬寧 Level 2 口罩有貨到! 萬寧門市售$113/50個送$20現金券
今日
萬寧 Level 2 口罩有貨到! 萬寧門市售$113/50個送$20現金券
GOVEK 紮染彩/迷彩酷三色獨立包裝口罩 莎莎門市網站同售$78/30個
今日
GOVEK 紮染彩/迷彩酷三色獨立包裝口罩 莎莎門市網站同售$78/30個
著數優惠 健康問題 健康美容 疫情 菲律賓 日本 口罩

上一篇文章

平過理的自己賣! 良心藥房賣港產理的Level 3口罩 $128/50個

下一篇文章

GOVEK 紮染彩/迷彩酷三色獨立包裝口罩 莎莎門市網站同售$78/30個

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹