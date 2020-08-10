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GOVEK 紮染彩/迷彩酷三色獨立包裝口罩 莎莎門市網站同售$78/30個

行內熱話 16:46 2020/08/10

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莎莎剛表示，8 月11日將發售 2 款 GOVEK 三色獨立包裝口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次莎莎發售的口罩，提供紮染彩/迷彩兩種設計，全獨立包裝售$78/30個，莎莎全線香港分店和網店有售。以上每款產品每人限購2盒，買 2 盒或以上享有 9️ 折。

GOVEK 迷彩酷三色獨立包裝口罩

[台灣口罩] 專利 Z 摺新耳帶設計更貼面舒適! 康乃馨醫療口罩售$49盒

GOVEK 口罩規格

-30個獨立包裝
-過濾效率 BFE及PFE≥95% (CTI及SGS檢測報告)
-有效過濾微細灰塵，細菌，花粉
-尺寸:成人 175mm x 95mm
-中國製造

 口罩購買網址<<

GOVEK 紮染彩三色獨立包裝口罩

【其他內容】   Medicom Premier 獨立包裝口罩都要劈價! 現售 $130/40個

【其他內容】  【附購買連結】HKTVMall 不時快閃賣理的口罩! Level 3 港產口罩售$160/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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