GOVEK 紮染彩/迷彩酷三色獨立包裝口罩 莎莎門市網站同售$78/30個

莎莎剛表示，8 月11日將發售 2 款 GOVEK 三色獨立包裝口罩。

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今次莎莎發售的口罩，提供紮染彩/迷彩兩種設計，全獨立包裝售$78/30個，莎莎全線香港分店和網店有售。以上每款產品每人限購2盒，買 2 盒或以上享有 9️ 折。

▲ GOVEK 迷彩酷三色獨立包裝口罩

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GOVEK 口罩規格



-30個獨立包裝

-過濾效率 BFE及PFE≥95% (CTI及SGS檢測報告)

-有效過濾微細灰塵，細菌，花粉

-尺寸:成人 175mm x 95mm

-中國製造

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▲ GOVEK 紮染彩三色獨立包裝口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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