【疫市營商】全城免費 Wi-Fi 得個講字？有生意頭腦提供熱點難敵政府「縮數」

新冠肺炎疫情打擊各行各業，服務遊客和逛街市民的 Wi-Fi 免費熱點用量難免受影響，有服務商指受疫情期間 2020 年收入接近零，政府又未有施以援手，營運岌岌可危，隨時會倒閉。

WiFinnity 創辦於 2018 年 6 月，主要業務為提供免費 Wi-Fi 熱點 ，現有約有 4,700 個熱點分布於不同商場、餐廳、咖啡店等，單一用戶接近 100 萬；WiFinnity 會向安裝熱點的企業或機構收費，另可在用戶接駁 Wi-Fi 時播放地區廣告，並向相關商戶收費。

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▲ WiFinnity 創辦人馬智洪 (Sonic)。

WiFinnity 創辦人馬智洪（Sonic）說：「香港現在還有很多人用 100 港元以下的流動電訊計劃，畢竟公司大商場都有 Wi-Fi 、貴 4G plan 變得不再重要，只要用附近的免費 Wi-Fi 便可以。當初我成立公司時都有想過會幫到人，但想不到市場這麼大。」

市場潛力大但無人入市，說穿了就是錢作怪。對大型電訊服務商來說，營運免費 Wi-Fi 熱點吃力不討好，更會影響本身業務。WiFinnity 利用特殊廣告模式在市場夾縫裏求存，想不到殺出血路。當用戶經 WiFinnity 的熱點上網前需要看廣告，WiFinnity 的收益便來自於廣告商。馬智洪表示，使用人數基數夠大，自然能夠「雙贏」。

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▲ WiFinnity 的服務比其他免費 WiFi 更為穩定，所以才可在創立後迅速搶佔市場份額。

香港一直向智能城市這個目標邁進，指標之一便是全城免費 Wi-Fi ，不少商場為了響應亦有設免費 Wi-Fi 熱點，但不少其實「陽奉陰違」，用質素極差的設備濫竽充數搪塞政府。馬智洪說：「如果這樣做的話，輸家便是用戶。」

馬智洪又指，政府防疫抗疫基金對 WiFinnity 如同杯水車薪，只有商業合作才能解救到他們，但政府這方面的幫忙如同開玩笑。

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▲ WiFinnity 在疫情裏亦有與其他中小企合作，開辦免費平台幫助食店開展外賣業務，盼能共度時艱。

馬智洪透露，政府曾要求 WiFinnity 在某些政府用地鋪設 Wi-Fi 連線設備，設備成本 WiFinnity 自行承擔，之後藉 Wi-Fi 熱點賺多少錢政府也不會過問。問題是僅鋪線已需要數百萬元，將各個熱點做起來隨時要數千萬元，連大電訊商都不可能答應這種條件。

他認為，政府如果真的想幫他們，方法要多少有多少。舉例，過往政府跟大型電訊商合作時，那怕是已有業務大公司都會將價位訂到非常高，因為買家是政府。如果政府改變做法，先委托中小企承辦業務，再交由小企業跟大電訊商談，小公司靈活遊走在不同公司，個人又熟悉業務，一定能談到更合適價格，這樣做已能夠救到不少小公司，政府也能省到錢。

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Photo：Charleston’s TheDigitel