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【疫市營商】開業47年一樣不敵疫情！東京女僕咖啡廳 Cafe Andes 結業

商管策略 14:24 2020/08/10

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一場新冠肺炎疫症，令日本一些被認為「不那麼賺錢」的行業被趕上絕路，漫畫咖啡店也不例外。位於東京練馬區開業近 47 年的漫畫咖啡店「Cafe Andes」最近因疫情而結業。

因漫畫而聞名 仍不敵疫情

Cafe Andes 在 1971 年開業，因在日本漫畫家安達充的漫畫《TOUCH》中登場而為人所知。店內充滿懷舊氣氛，加上有不少珍貴漫畫收藏，成為漫畫迷休閒的好地方。受到新冠肺炎疫情影響，店鋪由 5 月 22 日開始休業，之後店主因為年長後的體力問體而決定在 6 月關閉店舖。

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店舖因疫情等其他問題需要關閉

店舖內擺放著大量漫畫

生活模式轉變 小眾咖啡店終結業

至於在秋葉原有 14 年歷史的女僕咖啡廳「私設圖書館 schatzkiste」（私設図書館シャッツキステ），早前宣布計劃在今年 12 月下年 3 月關閉，而具體結業日期將按新冠肺炎疫情發展、財政赤字以及「女僕」職員的未來規劃狀況再作決定。店主 Erice 指，疫情令不少人的生活模式轉變，店舖無法以開源節流的方式繼續營運，決定結束營業。

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Photo：シークワサー元帥@Twitter、Hanako.tokyo、卡卡@知乎

撰文 : 廖淑瑩

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