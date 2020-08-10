【疫市營商】開業47年一樣不敵疫情！東京女僕咖啡廳 Cafe Andes 結業

一場新冠肺炎疫症，令日本一些被認為「不那麼賺錢」的行業被趕上絕路，漫畫咖啡店也不例外。位於東京練馬區開業近 47 年的漫畫咖啡店「Cafe Andes」最近因疫情而結業。

因漫畫而聞名 仍不敵疫情

Cafe Andes 在 1971 年開業，因在日本漫畫家安達充的漫畫《TOUCH》中登場而為人所知。店內充滿懷舊氣氛，加上有不少珍貴漫畫收藏，成為漫畫迷休閒的好地方。受到新冠肺炎疫情影響，店鋪由 5 月 22 日開始休業，之後店主因為年長後的體力問體而決定在 6 月關閉店舖。

【相關文章】疫情衝擊全球中小企！日本澳洲過百企業破產・GDP最少跌1％

【相關文章】東京秋葉原現店舖結業潮？SEGA秋葉原2號館8月底結束

▲ 店舖因疫情等其他問題需要關閉

▲ 店舖內擺放著大量漫畫

生活模式轉變 小眾咖啡店終結業

至於在秋葉原有 14 年歷史的女僕咖啡廳「私設圖書館 schatzkiste」（私設図書館シャッツキステ），早前宣布計劃在今年 12 月下年 3 月關閉，而具體結業日期將按新冠肺炎疫情發展、財政赤字以及「女僕」職員的未來規劃狀況再作決定。店主 Erice 指，疫情令不少人的生活模式轉變，店舖無法以開源節流的方式繼續營運，決定結束營業。

【相關文章】日本版「太陽馬戲團」疫情不裁員 休演期鼓勵員工增值兼8月復出

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

Photo：シークワサー元帥@Twitter、Hanako.tokyo、卡卡@知乎