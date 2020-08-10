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萬寧 Level 2 口罩有貨到! 萬寧門市售$113/50個送$20現金券

行內熱話 14:44 2020/08/10

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可能近日疫情緩和，所以令較易買到想要的口罩。今日有網民報料， 部分萬寧分店有萬寧自家 Level 2返貨。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

有網民在 FB 群組報料，自今日中午開始，不少萬寧門市皆有自家萬寧 Level 2 口罩發售。到貨的分店包括:荃灣千色滙、灣仔軒尼詩道269至273號、太和、沙田中心、杏花邨、大窩口等等。萬寧 Level 2 口罩售 $113/50個，有 $20 coupon 送。

[台灣口罩] 專利 Z 摺新耳帶設計更貼面舒適! 康乃馨醫療口罩售$49盒

 

萬寧 Level 2 口罩有貨到(網民圖片)

萬寧 Level 2 口罩的規格資料，可按此瀏覽。注意各門市的返貨時間不同。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近才去查看有否到貨，以免撲空。

萬寧 Level 2 口罩有貨到(網民圖片)

【其他內容】   【附購買詳情】 BFE/PFE 99%! 港廠 GoldPro Mask 彩虹 TYPE IIR 口罩 售$88/50個起仲包郵

【其他內容】 【附搶先購買方法】可殺滅病毒細菌! 新香港口罩廠 UNIMASK Type IIR 口罩售$100/50個起仲包運費

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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