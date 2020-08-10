【疫市營商】人流回復暢旺但吉舖多　葵涌廣場商戶趁平租開舖

▲ 8月份葵廣人流開始恢復

香港第三波新冠肺炎疫情爆發新增個案按日增加，衛生防護中心在 7 月底錄得兩宗確診個案，葵芳港鐵站和葵涌廣場成為「災區」。SME.hket 記者到葵涌廣場視察所見，人流雖已回復不少，惟許多空置商舖。有商戶稱會「趁低吸納」，趁平租撈底入市開舖。

位於 1 樓的售賣皮鞋店鋪的郭小姐稱：「確診是之前的事，現在經已消毒應該沒有問題。」當確診人數破百時葵廣人流非常差，曾經全日沒有生意，由 2 月至 4 月生意一直轉差，直到 5 月開始回升跡象，誰料 7 月新冠肺炎疫情反彈後生意跌到「谷底」，現時生意額稍為輕微升幅「不開店零生意額，開店博下」；她坦言從未試過全日零生意額，以住每日售出至少數對鞋。

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▲ 1樓和2樓許多空置商舖

郭小姐續指，店舖租金負擔大，租金非常昂貴，幸好業主願意減租，葵涌廣場內面積細小的舖位租金也是 5 位數字。根據美聯提供舖位資料顯示，葵涌廣場 2 樓 C 號某舖 2018 年租約達 43,000 元。

又有租戶因應市況以平租租舖，位於 1 樓售賣童裝店舖的袁小姐：「租期僅數個月，看準市道開始轉差 4 月以平租租下舖位。今個星期人流比上兩個星期好，逾百宗確診個案時簡直是水靜河飛，疫情下一家大小出外減少，小食店的影響反而沒有零售店生意差，始終食是生活必需的。」

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▲ 疫情下一家大小出外減少

另外，位於 2 樓小食店的王小姐：「樓上 3 樓兩宗確診個案，自己也不敢上去 3 樓，但上落期間難避免。」當前舖租壓力大，每月入不敷支扣除成本和支薪部份，一直處於虧損狀態「捱得幾耐得幾耐」，許多店舖因租金壓力、生意冷淡幾乎「拍烏蠅」，踏入 6 月起開始出現許多店舖結業。

王續指：「往年暑假忙到『甩碌』，雖然去年受社會運動影響，但對比今年暑假生意更差，生意額跌近 9 成。葵廣受疫情影響人流跌幅，下午 3 時後店舖生意開始淡靜，坐在舖內玩手機；這間店非跟茶餐廳地舖設堂食服務，故晚上生意較好，始終客人會買外賣帶回。」

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▲ 不少小食店沒有營業

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