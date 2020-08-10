【疫市奇葩】載貨好過載人？中華航空靠貨運業務疫情純利逾6億

新冠肺炎疫情重創航空業，各大航空公司的業績均錄得虧損數以 10 億美元計。但台灣的中華航空雖然客運量只有 4%，但公司在第 2 季靠貨運業務竟大賺超過 24 億元台幣（約港幣 6 億 4,000 萬元），成為亞洲現時唯一能夠賺錢的航空公司。

中華航空逆市大賺 抵銷客運虧損

據中華航空首季的業績顯示，公司虧損高達 37.73 億元台幣，並曾以「雪崩」形容營運面臨的挑戰。但公司在第 2 季的表現卻令外界嘩然，稅後純利（net profit）高達 24.59 億元台幣 ，更創下 2017 年第 4 季以來的單季新高。事實上，以客運服務為主的中華航空，目前客運佔收入比例僅 4%，能夠成為逆市奇葩，主要是靠貨運業務抵銷客運的虧損。

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▲ 貨運業務彈起「意料之中」，但也不是間間航空公做得到。

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運貨成航空公司新商機 空服員要珍惜工作

中華航空在新冠肺炎疫情下仍大賺，對員工來說應是好消息，但台灣時事評論員謝金河認為載貨比載人好賺，空服員更要小心。他指，公司客運量雖大減，但本業獲利卻創新高，靠貨運收益抵銷客運的虧損，還可賺更多。

謝金河認為，疫情讓各國封鎖邊境，人員流動停滯，但貨物仍然暢通，貨運運價一度急升。另一方面，客運的人事支出龐大成為航空業最沉重的負擔，如果華航變成航空貨運公司，可能帶動公司的業績上升，但空服員亦要小心自己的「飯碗」。

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Photo：中華航空、Can Pac Swire