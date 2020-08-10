【疫市營商】日本企業供應鏈脫離中國成事　主要受惠區：越南東南亞等國

新冠肺炎疫情爆發，全球製造業深受影響。日本政府早前推出 2.43 億日圓的補助，協助日企將供應鏈撤出中國。當中已獲得政府補貼的 30 間企業中，大多會投資在東南亞，而有半數將會投資在越南，令該國成為主要的受惠國。

半數日企投資越南

《彭博》報道，日本已有 30 間企業獲得約 120 億日圓（約港幣 8 億 7,800 萬元）的補貼，該筆資金將用於提升越南、泰國和印尼等東南亞國家生產，而其中有半數企業將把補貼資金投資在越南。日本半導體零件製造商富士金（Fujikin），將約佔生產成本 2/3 的補貼資金，用於將生產從中國轉移到越南。

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富士金社長野島新也（Shinya Nojima）表示，在日本政府宣布補貼政策前，公司一直在考慮提高越南的產能，而推出補貼政策的時機剛好，因為客戶也因公司的中國供應商一度因新冠肺炎疫情關閉廠房，而擔心採購、定單能否按時完成的問題。

日本企業積極投資東南亞市場 勞動力成本低成關鍵

日企除了將供應鏈搬到越南，其他東南亞國家亦受企業歡迎。印尼政府曾在 6 月宣布，將會有 7 間外國企業將其工廠由中國遷至印尼，總投資額將達 8.5 億美元，而其中 3 間為日本企業，包括電子公司松下（Panasonic）及汽車零件製造商電裝 (Denso)。在過去10 年，日本對越南、泰國、印尼、馬來西亞和菲律賓的淨投資額，約達 1,390 億美元。多年來，越南已成為許多製造商分散供應鏈的首選，因為越南靠近中國，而且勞動力和電力成本將對較低，對外國投資也較開放。

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