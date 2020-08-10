【附購買連結】HKTVMall 不時快閃賣理的口罩! Level 3 港產口罩售$160/50個

上星期有網店發售香港製造的理的 Level 3口罩，結果吸引大批市民購買，當日發售的口罩在數分鐘內已售罄。但原來在 HKTVMall 上，也不時會快閃發售理的口罩 Level 3!

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事實上，理的口罩 Level 3 在 6 月底已在 HKTVMall 的理的官方網店上架，售價為 $160/50個。由於店方會不時放少量口罩出來作突發售賣，所以不時有網民表示，成功購得口罩。建議買家可不時瀏覽網店碰碰運氣。另因 HKTVmall 需購物滿 $200 才可免費到門市取貨，建議大家預先把一件約 $40 的貨品放入購物籃，以便結帳時即時付款「搶購」。

▲ HKTV有理的外科手術口罩賣

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可能理的官方網店知道大家想免費到門市取貨的要求，所以近來新推出售 $200 至 $208 的口罩套裝，方便買家即時結帳。據了解，近日店方多數開賣口罩套裝，想買的用戶注意啦!

▲ 理的外科手術口罩優惠套裝

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▲ 理的外科手術口罩優惠套裝

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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