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【附購買連結】HKTVMall 不時快閃賣理的口罩! Level 3 港產口罩售$160/50個

行內熱話 04:21 2020/08/10

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上星期有網店發售香港製造的理的 Level 3口罩，結果吸引大批市民購買，當日發售的口罩在數分鐘內已售罄。但原來在 HKTVMall 上，也不時會快閃發售理的口罩 Level 3!  

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

事實上，理的口罩 Level 3 在 6 月底已在 HKTVMall 的理的官方網店上架，售價為 $160/50個。由於店方會不時放少量口罩出來作突發售賣，所以不時有網民表示，成功購得口罩。建議買家可不時瀏覽網店碰碰運氣。另因 HKTVmall 需購物滿 $200 才可免費到門市取貨，建議大家預先把一件約 $40 的貨品放入購物籃，以便結帳時即時付款「搶購」。 

HKTV有理的外科手術口罩賣

【其他內容】  【強過濾、高透氣】SAVEWO第二代真．立體 3E 99% 獨立包裝口罩 推保護計劃售$149盒

可能理的官方網店知道大家想免費到門市取貨的要求，所以近來新推出售 $200 至 $208 的口罩套裝，方便買家即時結帳。據了解，近日店方多數開賣口罩套裝，想買的用戶注意啦!

理的外科手術口罩優惠套裝

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理的外科手術口罩優惠套裝

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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