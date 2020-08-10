【強過濾、高透氣】SAVEWO第二代真．立體 3E 99% 獨立包裝口罩 推保護計劃售$149盒

救世SAVEWO 在推出第二代真立體 3DMASK 口罩的同時，亦推出無憂保護計劃，讓用戶以優惠價購買口罩。

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救世SAVEWO 3DMASK V2 第二代口罩採用獨特的立體剪裁，有效增加呼吸空間，加上新由改良的超彈性 5mm 無痛寬耳帶，比一般平面口罩更貼面，長時間穿戴也十分舒適。此口罩採用 Type.Cool 清涼型通氣技術，空氣阻力 Delta-P< 2.8 的超高透氣度，防止飛沫及液濺阻擋達 120mm Hg，有效過濾99.9% 細菌、微塵及病毒。每片均採用獨立個體包裝，方便攜帶！

此口罩一盒 30 個，售 $189。廠方同時亦推出無憂保護計劃，購買 6 ,9, 12 個月計劃，每月可選購 1 至 3 盒，每盒售價則低至 $149。

▲ 救世SAVEWO第二代獨立包裝口罩





SAVEWO口罩規格：



-Type.Cool 通氣技術，呼吸舒適

-空氣阻力Delta-P< 2.8

-超彈性無痛5mm寬耳帶

-ESPP順滑內層，呵護肌膚

-細菌過濾效率 BFE>99.9%

-顆粒過濾效率 PFE>99.9%

-病毒過濾效率 VFE>99.9%

-防止飛沫及潑濺阻擋達120 mmHg

-Level2

-香港生產

-獨立個體包裝

-30片一盒

售價:$189

$149(無憂保護計劃)

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▲ 救世SAVEWO第二代獨立包裝口罩

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▲ 每月訂閱3盒/月，會以救世口罩專用補給箱包裝，並免運費速遞送貨上門或至指定取貨點。

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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