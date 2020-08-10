【現貨發售】香港製造 Npower Level 2 彩虹口罩售 $90/50個

香港愈來愈多新品牌口罩廠，Npower 也是其中一員。廠方最新正售多色彩虹口罩。

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廠方表示，口罩提供 8 種顏色，可配合各人對顏色的喜愛。Npower 口罩更通過 ASTM Level 2 和 Type IIR 雙測試，防護力不錯。買家可以郵寄或上門購買各色口罩，但建議先向廠方查詢貨存，才並官嗇辦公室購買。

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nPower口罩規格

-50個一盒

-每10個一包

-成人尺寸

-Level 2

-Type IIR

-香港製造

口罩購買連結<<< (Inbox 廠方查詢和訂購) 或 Whatsapp 至 56118878

廠方地址:觀塘道472號觀塘工業中心一期三樓Q室

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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