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【現貨發售】香港製造 Npower Level 2 彩虹口罩售 $90/50個

行內熱話 02:57 2020/08/10

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 香港愈來愈多新品牌口罩廠，Npower 也是其中一員。廠方最新正售多色彩虹口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

廠方表示，口罩提供 8 種顏色，可配合各人對顏色的喜愛。Npower 口罩更通過 ASTM  Level 2 和 Type IIR 雙測試，防護力不錯。買家可以郵寄或上門購買各色口罩，但建議先向廠方查詢貨存，才並官嗇辦公室購買。

[台灣口罩] 專利 Z 摺新耳帶設計更貼面舒適! 康乃馨醫療口罩售$49盒

nPower口罩規格 

-50個一盒
-每10個一包
-成人尺寸
-Level 2
-Type IIR
-香港製造

 口罩購買連結<<< (Inbox 廠方查詢和訂購) 或 Whatsapp 至 56118878

廠方地址:觀塘道472號觀塘工業中心一期三樓Q室

【其他內容】   【附購買詳情】 BFE/PFE 99%! 港廠 GoldPro Mask 彩虹 TYPE IIR 口罩 售$88/50個起仲包郵

【其他內容】 【附搶先購買方法】可殺滅病毒細菌! 新香港口罩廠 UNIMASK Type IIR 口罩售$100/50個起仲包運費

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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