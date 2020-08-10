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【附購買連結】台灣製造南六醫用口罩 網店限時特價售$69/50個

行內熱話 02:21 2020/08/10

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理的官方指定網店 Mynanay 除有售理的口罩外，還發售多款台灣口罩。當中南六醫用口罩是一個平價選擇。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

據店方表示，南六是世界二十大不織布供應商，台灣主要口罩原材料供應商，台灣口罩國家成員。今次店方發售的南六醫用口罩同為台灣製造，原價 $98，現售 $69盒。南六口罩不適用店方的 $300 85 折優惠，但可以享受買滿 $500 免運費。優惠期即日起到 2020 年  8 月 19 日，優惠期後店方將會回復原價發售。

[台灣口罩] 專利 Z 摺新耳帶設計更貼面舒適! 康乃馨醫療口罩售$49盒

南六醫用口罩規格

標準：CNS14774 
尺寸：成人 17.5CM x 9.5CM
數量：每盒50個
顏色：粉藍色
產地：台灣

出貨日期：2020年9月4日開始出貨

售價:$69盒

但注意這批口罩非現貨，需要 9 月才到貨，所以買家需要留意可能有無法如期到貨的風險! 

南六醫用口罩

【其他內容】 【附購買連結】VFE/PFE/BFE>99%日本版立體不織布口罩 特價售$68/50個 有三種尺寸

 口罩購買連結<<<

南六醫用口罩的檢測證書

【其他內容】   【附購買詳情】 BFE/PFE 99%! 港廠 GoldPro Mask 彩虹 TYPE IIR 口罩 售$88/50個起仲包郵

【其他內容】 【附搶先購買方法】可殺滅病毒細菌! 新香港口罩廠 UNIMASK Type IIR 口罩售$100/50個起仲包運費

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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