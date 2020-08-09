[台灣口罩] 專利 Z 摺新耳帶設計更貼面舒適! 康乃馨醫療口罩售$49盒

鄰住買表示，正開賣台灣製造康乃馨口罩。

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店方指示， 康乃馨是台灣指定口罩生產商之一。其採用的專利Z摺超彈性耳帶，服貼性及密合度高﹔彈性透氣不織布材料，改善單條鬆緊帶的不舒適，將耳掛施力均勻分布於彈性布料上，可減輕長時間配戴時造成耳部疼痛的情形，長時間配戴也輕鬆舒服。

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康乃馨醫療口罩台灣製造、 符合國家級標準：衛署醫器製壹字第003060號， 細菌過濾效率 95 % 以上， 一盒 20 個口罩售 $49 盒，買家可在全港 250 + 間店舖自取。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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