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[台灣口罩] 專利 Z 摺新耳帶設計更貼面舒適! 康乃馨醫療口罩售$49盒

行內熱話 19:47 2020/08/09

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鄰住買表示，正開賣台灣製造康乃馨口罩。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

店方指示， 康乃馨是台灣指定口罩生產商之一。其採用的專利Z摺超彈性耳帶，服貼性及密合度高﹔彈性透氣不織布材料，改善單條鬆緊帶的不舒適，將耳掛施力均勻分布於彈性布料上，可減輕長時間配戴時造成耳部疼痛的情形，長時間配戴也輕鬆舒服。

【其他內容】 Medicom Premier 獨立包裝口罩都要劈價! 現售 $130/40個

康乃馨醫療口罩台灣製造、 符合國家級標準：衛署醫器製壹字第003060號， 細菌過濾效率 95 % 以上， 一盒 20 個口罩售 $49 盒，買家可在全港 250 + 間店舖自取。

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【其他內容】 【附購買連結】男女合用超可愛! LINE FRIENDS 3E > 99%  港產口罩 現貨限量發售

【其他內容】  【附訂購分店資料】香港製造 Pure Living Level 2 彩虹口罩 123 by Ella 售$59盒/30個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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