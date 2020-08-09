一合口罩延長香港郵政取貨期限 辦公室星期日都開門? 網民齊叫退款

受延遲出貨和質量問題困擾的一合口罩，近來再次在 FB 公布廠方的動向。

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一合口罩在 FB 表示，疫情之下，郵局和郵差們都辛苦了，要接受「一合」這樣龐大的取件計劃，真的很不容易。廠方感謝香港郵政的支持，將郵政局取貨安排，延長至 8 月23 日



另為方便客戶取口罩，星期日也開放辦公室，讓買家有更多時間上門自取。不過大部分網民似乎較關心一合口罩何時能退款的情況，不斷在 FB 帖文回覆何時才可退款一事，而廠方小編未有回覆網民退款查詢。

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▲ 選擇「郵局取貨」的客戶， 可以在郵局辦公時間內取件

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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