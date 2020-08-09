Perfetta 成人/女士小面 Level 2 口罩 日本城再特價最平每盒 $94/50個

日本城的 Perfetta 成人/女士小面/兒童口罩，又減價啦!

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本來日本城售Perfetta 口罩為 $118 一盒，今日有網民在 FB 報料，即日減為 $99 盒/50個，2盒 $188。即買 2 盒平均 $94/盒。注意不是每間日本城發店也有此口罩發售。

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▲ Perfetta 成人/女士小面 Level 2 口罩日本城又減價(網民圖片)

Perfetta口罩規格資料

1. Perfetta成人口罩50個裝(白色/藍色)

ASTM F2100-11 Level 2

EN 14683:2014 Type II

尺寸：約175mmX95mm

2. Perfetta女士小顏及中童口罩50個裝

ASTM F2100-11 Level 2

EN 14683:2014 Type II

尺寸：約145mmX90mm (+/-5mm)

3. Perfetta兒童口罩35個裝(獨立包裝/藍色)

ASTM F2100

EN 14683

尺寸：約150mmX95mm

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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