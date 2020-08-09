Medicom Premier 獨立包裝口罩都要劈價! 現售 $130/40個

近日市場上的口罩供應愈來愈多，即使連名牌 Medicom 口罩也可在百隹購得。不過有網民就發現，之前極搶手的 Medicom Premier 獨立包裝口罩減價!

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有網民在 FB 群組報料，指 Medicom Premier 在荃灣禾采減價發售。此口罩原價 $150，現在售 $130，是 40 個獨立包裝 Level 1 口罩。今次 Medicom Premier 口罩減價，相信跟日版 Medicom 口罩在百佳有售有關(按此瀏覽詳情)。

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▲ Medicom Premier 獨立包裝口罩減價(網民圖片)

禾采是香港 Medicom 指定的分銷商，詳情可按此瀏覽。禾采在香港有 3 間門市，有興趣的朋友，可向其他門市查詢有否到貨。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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