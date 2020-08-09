【附搶先購買方法】可殺滅病毒細菌! 新香港口罩廠 UNIMASK Type IIR 口罩售$100/50個起仲包運費

近來香港市場出現不少抗菌口罩，可防止細菌在口罩表面滋生。但新香港口罩廠 UNIMASK 的口罩，卻可做到殺菌。

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UNIMASK 是由 UniHealth Medical Supplies Limited 推出。該公司鑒於全球新冠疫情持續加上病毒變種問題下，一般醫療防疫用品的防菌抗菌功能性，已無法滿足及全面地保障香港市民的健康防衛及安全性，因此該公司成功研發攔截病毒細菌的技術，既能有效地捕捉細菌與病毒，更能全面殺滅。



廠方指，UNIMASK 能彌補一般熔噴布不足之處，它帶有超強正極性，每當正負兩極互相吸引，細菌的細胞膜便會因靜電撕破其蛋白質結構，無一幸免。

▲ UNIMASK Type IIR 口售

多款台灣製中衛口罩 突襲香港藥房 售$138/50個起

UNIMASK 口罩規格

-全香港製造

-PFE >99%

-BFE+VFE >99.9a%

-EN14683 Type IIR (廠方 FB 的盒上印有達 Level 3 標準)

-每10個獨立包裝，每盒50個

不過，廠方尚未公開發售口罩。但其實買家仍有機會率先購買這款殺菌口罩。因為富衛人壽正推出購買優惠。富衛人壽客戶可以低至 $200 或 $180 加 1,000 MAX 積分購買 UNIMASK 口罩兩盒，而且已包運費。不是富衛人壽客戶，亦可加入為普通會員(按此)，以 $300 購買UNIMASK口罩兩盒（連運費）。

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口罩售價:

1.完成富衛人壽客戶身份驗證之會員

- 以 $200 或 $180 加 1,000 MAX 積分購買 UNIMASK 口罩兩盒（連運費）



2.普通會員

- 以 $300 購買UNIMASK口罩兩盒（連運費）

兌換日期:2020年8月12日（12:00）－ 2020年8月18日（23:59）

口罩購買連結及詳情<<< 8月12日開始

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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