  • 28°C
香港時間 : 2020809日 (日) 06:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附搶先購買方法】可殺滅病毒細菌! 新香港口罩廠 UNIMASK Type IIR 口罩售$100/50個起仲包運費

行內熱話 05:00 2020/08/09

分享：

近來香港市場出現不少抗菌口罩，可防止細菌在口罩表面滋生。但新香港口罩廠 UNIMASK 的口罩，卻可做到殺菌。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

UNIMASK 是由 UniHealth Medical Supplies Limited 推出。該公司鑒於全球新冠疫情持續加上病毒變種問題下，一般醫療防疫用品的防菌抗菌功能性，已無法滿足及全面地保障香港市民的健康防衛及安全性，因此該公司成功研發攔截病毒細菌的技術，既能有效地捕捉細菌與病毒，更能全面殺滅。

廠方指，UNIMASK 能彌補一般熔噴布不足之處，它帶有超強正極性，每當正負兩極互相吸引，細菌的細胞膜便會因靜電撕破其蛋白質結構，無一幸免。

UNIMASK Type IIR 口售

多款台灣製中衛口罩 突襲香港藥房 售$138/50個起

UNIMASK 口罩規格

-全香港製造
-PFE >99%
-BFE+VFE >99.9a%
-EN14683 Type IIR (廠方 FB 的盒上印有達 Level 3 標準)
-每10個獨立包裝，每盒50個 

不過，廠方尚未公開發售口罩。但其實買家仍有機會率先購買這款殺菌口罩。因為富衛人壽正推出購買優惠。富衛人壽客戶可以低至 $200 或 $180 加 1,000 MAX 積分購買 UNIMASK 口罩兩盒，而且已包運費。不是富衛人壽客戶，亦可加入為普通會員(按此)，以 $300 購買UNIMASK口罩兩盒（連運費）。

【其他內容】 【附購買連結】男女合用超可愛! LINE FRIENDS 3E > 99%  港產口罩 現貨限量發售

口罩售價:

1.完成富衛人壽客戶身份驗證之會員
- 以  $200 或  $180 加 1,000 MAX 積分購買 UNIMASK 口罩兩盒（連運費）

2.普通會員
- 以  $300 購買UNIMASK口罩兩盒（連運費）

兌換日期:2020年8月12日（12:00）－ 2020年8月18日（23:59）

口罩購買連結及詳情<<< 8月12日開始

【其他內容】  【附購買連結】新推「中衛」牛仔藍色! 港牌 Gimans BFE/PFE/VFE>99% Level 3 成人兒童口罩 Ω 型構造更透氣!

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【附購買連結】男女合用超可愛! LINE FRIENDS 3E > 99% 港產口罩 現貨限量發售
2020/08/08
【附購買連結】男女合用超可愛! LINE FRIENDS 3E > 99% 港產口罩 現貨限量發售
多款台灣製中衛口罩 突襲香港藥房 售$138/50個起
2020/08/08
多款台灣製中衛口罩 突襲香港藥房 售$138/50個起
【附訂購分店資料】香港製造 Pure Living Level 2 彩虹口罩 123 by Ella 售$59盒/30個起
今日
【附訂購分店資料】香港製造 Pure Living Level 2 彩虹口罩 123 by Ella 售$59盒/30個起
著數優惠 積分優惠 付款優惠 網上購物 網購平台 健康問題 健康美容 疫情 口罩

下一篇文章

【附訂購分店資料】香港製造 Pure Living Level 2 彩虹口罩 123 by Ella 售$59盒/30個起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹