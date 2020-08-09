【SPT Mask】貪心員工偷良心口罩廠9000盒報廢口罩平賣! 部分已流出市面【附生產序號】

香港口罩廠 SPT Mask 有員工盜取近 9,000 盒、約值 50 萬元已報廢口罩，並以低價出售。SPT Mask 高層發現後報警，目前警方拘捕 5 名人士，包括 4 名公司員工。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今年 7 月初，香港口罩廠 SPT Mask 發現有近 9,000 盒口罩無法通過公司的檢測，於是決定棄置處理，並令員工將有問題口罩送至堆填區。但事後 SPT Mask 卻發現在市場上有該批不合格口罩正在出售，公司決定報警處理。

經警方調查後，日前以涉嫌盜竊罪拘捕 4 名男員工，分別為 1 名主管及 3 名倉務員。然後警方再到位於土瓜灣的貨倉進行突擊搜查，當場發現該批有問題口罩，遂以涉嫌處理贓物罪拘捕一名 30 歲本地男子。

根據警方調查所得，該批口罩部分已被重新包裝為散裝，並可能以低價在市場發售。警方相信還有一批不合格口罩已流出市面，因此呼籲市民在購買口罩時要小心。

【其他內容】 【附購買連結】男女合用超可愛! LINE FRIENDS 3E > 99% 港產口罩 現貨限量發售

針對事件，SPT Mask 早前亦在 Facebook 發出聲明說明事件。廠方表示，涉案的不合格口罩生產批號為 SMW27Y20-3A 及 SMW28Y20-3A，生産日期為 2020 年 7 月 1 日至 7 月 5 日。由於該批口罩是因部分原材料問題，無法通過公司的 QC 標準，管理層遂決定將約 40萬隻口罩全部報廢，以免流出市面。

SPT Mask 指對產品的質量及消費者的健康非常重視，如任何消費者曾在非該公司授權的本地零售點購入該批次口罩，請務必停用及聯繫廠方（sptmaskenquiry@sinopharmtech.com.hk）予以跟進，廠方為表達對消費者的誠意和重視會提供回收更換服務。藉此機會提醒消費者廠方產品只會在官方網站 www.sptmask.store 發售。SPT Mask 除龍豐藥業 (集團) 有限公司外，並未授權本港其他實體零售店售賣本公司的產品。

【其他內容】 【附購買連結】新推「中衛」牛仔藍色! 港牌 Gimans BFE/PFE/VFE>99% Level 3 成人兒童口罩 Ω 型構造更透氣!

【指定分店】粉紅色/粉紫色健康天使醫用口罩 日本城售$118/50個起

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l