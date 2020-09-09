香港製造 Pure Living Level 2 彩虹口罩 123 by Ella 售$59盒/30個起

▲ Pure Living Level 2 彩虹口罩

日本城旗下的 123 by Ella 表示，Pure Living Level 2 彩虹口罩再返貨。

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Pure Living Level 2 彩虹口罩現在已到貨，並在全線 123 by Ella 分店有售。

Pure Living 口罩規格

- Level 2

- BFE >98%

- PFE >98%

- 尺寸︰約17cm x 9.5cm

- 顏色： 粉紅/ 黃色/ 紫色/ 橙色 (每盒口罩1個顏色)

- 30個成人非獨立裝

- 香港製造



售價:$59/1盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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