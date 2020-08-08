多款台灣製中衛口罩 突襲香港藥房 售$138/50個起

香港確實有中衛口罩發售，但大多是由屈臣氏所發售。不過今日有多個網民指，在香港多區藥房，皆有中衛口罩到貨。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

有網民在 FB 群組指，在屯門良景祥益藥房有中衛口罩發售，成人售 $138/50個，中童售$170/50個，不過此兩款口罩是一般口罩款，沒有特別顏色設計﹔另亦有人在荃灣千色滙、東興藥房和調景嶺房有售此口罩。此外，亦有網民在 FB 群組指，荃灣富成藥房有中衛口罩酷黑迷彩特別由口罩賣，每盒售 $150/30個。不過網民見可以用百多元購買得中衛口罩，大叫抵買啦!



由於返貨數量不多，上述口罩早已售罄。不過這兩日大家可以留意附近的藥房，會否有中衛口罩到貨，可能有意外收獲呢!

【其他內容】 【附購買網址】肯納絲 Canuxi 變身香港製造! Level 3 口罩官網售 $119.5/50個 仲免費包郵

▲ 中衛口罩在香港藥房有售 (網民圖片)

【其他內容】 【附購買連結】男女合用超可愛! LINE FRIENDS 3E > 99% 港產口罩 現貨限量發售

▲ 中衛口罩在香港藥房有售 (網民圖片)

【其他內容】 【附購買連結】新推「中衛」牛仔藍色! 港牌 Gimans BFE/PFE/VFE>99% Level 3 成人兒童口罩 Ω 型構造更透氣!

▲ 中衛口罩在香港藥房有售 (網民圖片)

【指定分店】粉紅色/粉紫色健康天使醫用口罩 日本城售$118/50個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l