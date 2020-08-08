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多款台灣製中衛口罩 突襲香港藥房 售$138/50個起

行內熱話 22:15 2020/08/08

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香港確實有中衛口罩發售，但大多是由屈臣氏所發售。不過今日有多個網民指，在香港多區藥房，皆有中衛口罩到貨。

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有網民在 FB 群組指，在屯門良景祥益藥房有中衛口罩發售，成人售 $138/50個，中童售$170/50個，不過此兩款口罩是一般口罩款，沒有特別顏色設計﹔另亦有人在荃灣千色滙、東興藥房和調景嶺房有售此口罩。此外，亦有網民在 FB 群組指，荃灣富成藥房有中衛口罩酷黑迷彩特別由口罩賣，每盒售 $150/30個。不過網民見可以用百多元購買得中衛口罩，大叫抵買啦!

由於返貨數量不多，上述口罩早已售罄。不過這兩日大家可以留意附近的藥房，會否有中衛口罩到貨，可能有意外收獲呢!

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中衛口罩在香港藥房有售 (網民圖片)

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中衛口罩在香港藥房有售 (網民圖片)

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中衛口罩在香港藥房有售 (網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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