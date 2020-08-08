【指定分店】粉紅色/粉紫色健康天使醫用口罩 日本城售$118/50個起

日本城表示，正開售台灣製造的粉紅色/粉紫色健康天使醫用口罩 。

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日本城今次推出既台灣製造健康天使醫用口罩，提供粉紫色成人口罩，和提供粉紅和粉紫色的3D幼童口罩。

健康天使醫用口罩規格

-符合台灣 CNS14774 醫用口罩測試標準

-美國ASTM F2100檢測BFE ≥99% & PFE ≥95%

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成人口罩50個裝 (粉紫色)

-約175mm × 90mm

-口罩上印有健康天使logo及台灣製造字樣

-每間分店約40盒

售$118/盒

3D 嬰幼童口罩50個裝 (粉紅/粉紫色)

約110mm × 70mm

-2~6歲幼童適用👧🏻

-口罩上印有健康天使logo及小天使圖案

-每間分店每款約40盒

售$118/盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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