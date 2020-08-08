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【指定分店】粉紅色/粉紫色健康天使醫用口罩 日本城售$118/50個起

行內熱話 15:43 2020/08/08

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日本城表示，正開售台灣製造的粉紅色/粉紫色健康天使醫用口罩 。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

日本城今次推出既台灣製造健康天使醫用口罩，提供粉紫色成人口罩，和提供粉紅和粉紫色的3D幼童口罩。

 健康天使醫用口罩規格
-符合台灣 CNS14774 醫用口罩測試標準
-美國ASTM F2100檢測BFE ≥99% & PFE ≥95%

【其他內容】  【附購買網址】肯納絲 Canuxi 變身香港製造! Level 3 口罩官網售 $119.5/50個 仲免費包郵 

成人口罩50個裝  (粉紫色) 
-約175mm × 90mm
-口罩上印有健康天使logo及台灣製造字樣
-每間分店約40盒
售$118/盒

3D 嬰幼童口罩50個裝 (粉紅/粉紫色)  
約110mm × 70mm
-2~6歲幼童適用👧🏻
-口罩上印有健康天使logo及小天使圖案
-每間分店每款約40盒
售$118/盒

【其他內容】   香港 Medicom : 將於各百佳超市品牌門市發售 2 款日本版 Medicom 口罩

【其他內容】  【附購買連結】新推「中衛」牛仔藍色! 港牌 Gimans BFE/PFE/VFE>99% Level 3 成人兒童口罩 Ω 型構造更透氣!

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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