萬寧/屈臣氏 Level 2 口罩到貨! 萬寧和百佳門市有售

今日有網民報料， 萬寧和百佳分別有萬寧自家 Level 2 和屈臣氏 Level 2 口罩返貨。

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有網民在 FB 群組報料，自今早開始，不少萬寧門市皆有自家萬寧 Level 2 口罩發售。萬寧 Level 2 口罩售 $113/50個，有 $20 coupon 送。到貨的分店包括:新城市廣場、寶琳新都城3期、長沙灣順寧道、荃灣廣場、東涌港鐵站、大埔超級城、炮台山萬寧和元朗教育路。

▲ 萬寧 Level 2 口罩到貨(網民圖片)

▲ 萬寧 Level 2 口罩到貨(網民圖片)

至於暫時售 $69.9/30個的屈臣氏 Level 2 口罩到貨消息較少，只有東匯坊、石圍角和沙田好運百佳分店等。

▲ 屈臣氏 Level 2 口罩到貨(網民圖片)

萬寧和屈臣氏 Level 2 口罩的規格資料，可按此瀏覽。

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注意各門市的返貨時間不同。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近才去查看有否到貨，以免撲空。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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