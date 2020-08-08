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【附購買網址】肯納絲 Canuxi 變身香港製造! Level 3 口罩官網售 $119.5/50個 仲免費包郵

行內熱話 02:57 2020/08/08

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肯納絲 Canuxi 口罩是香港銷售多年的口罩品牌，主要供應醫療機構使用。根據官方表示，其客戶包括：香港醫院管理局、超過 700 間醫院及診所，今次廠方新推 Level 3 口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

由於香港疫情關係，肯納絲 Canuxi 的生產商益成醫療亦加入「本地口罩生產資助計劃」，推出港產口罩。今次發售的 Canuxi Level 3 口罩，正是香港製造的口罩。廠方以 2 盒套裝方式發售 Level 3 口罩，現時特價一套售價為 $239，即平均 $119.5/50 個。此外，這個套裝價已包含本地運費，十分抵用。



 

 

Canuxi 香港製 Level 3 口罩

【其他內容】  【附購買網址】台灣製藍鷹牌口罩 港行指定網店特價售$140/50個起

Canuxi 口罩標準

-ASTM F2100-19 Level III 
-EN14683 Type IIR
-細菌過濾率BFE≧99%
 -微粒子過濾率PFE≧99%
-ISO 13485:2016 醫療器材品質管理系統標準認證
-香港製造，十萬級無塵車間 ISO 14644-1 Class 8生產
-尺寸: 17.5 x 9.5cm
- 顏色: 天藍色
- 2盒套裝，每盒50片 (非獨立包裝; 有內袋)
-售價 : $239 (原價:$276)

出貨日期:訂單將於2-3個工作天內發出，運費全免

【其他內容】   香港 Medicom : 將於各百佳超市品牌門市發售 2 款日本版 Medicom 口罩

舊有的 Canuxi 口罩

口罩購買網址<<< 

【其他內容】  【附詳情】一合口罩發電郵公開致歉! 口罩即日劈價至 $48 盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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