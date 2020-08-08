【附購買網址】肯納絲 Canuxi 變身香港製造! Level 3 口罩官網售 $119.5/50個 仲免費包郵

肯納絲 Canuxi 口罩是香港銷售多年的口罩品牌，主要供應醫療機構使用。根據官方表示，其客戶包括：香港醫院管理局、超過 700 間醫院及診所，今次廠方新推 Level 3 口罩。

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由於香港疫情關係，肯納絲 Canuxi 的生產商益成醫療亦加入「本地口罩生產資助計劃」，推出港產口罩。今次發售的 Canuxi Level 3 口罩，正是香港製造的口罩。廠方以 2 盒套裝方式發售 Level 3 口罩，現時特價一套售價為 $239，即平均 $119.5/50 個。此外，這個套裝價已包含本地運費，十分抵用。







▲ Canuxi 香港製 Level 3 口罩

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Canuxi 口罩標準

-ASTM F2100-19 Level III

-EN14683 Type IIR

-細菌過濾率BFE≧99%

-微粒子過濾率PFE≧99%

-ISO 13485:2016 醫療器材品質管理系統標準認證

-香港製造，十萬級無塵車間 ISO 14644-1 Class 8生產

-尺寸: 17.5 x 9.5cm

- 顏色: 天藍色

- 2盒套裝，每盒50片 (非獨立包裝; 有內袋)

-售價 : $239 (原價:$276)

出貨日期:訂單將於2-3個工作天內發出，運費全免

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▲ 舊有的 Canuxi 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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