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【附購買方法】香港製造MedBox Level 2 獨立包裝口罩 HMV 售$55/30個

行內熱話 02:30 2020/08/08

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 hmvod 推出會員福利，讓會員可以優惠價購買 100%香港製造獨立包裝 MedBox 口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次 hmvod 提供會員專享價 $55 盒/30個，訂購 MedBox 獨立包裝白色口罩，每人限購 5 盒。首輪預售 3000 ，第一批訂購日期為即時至 8 月10 日晚上 11 時 59 分。雖說 hmvod 只為會員提供購買優惠，但買家只需要下載 hmvod App，即可成為 30 日試用會員，同樣可以會員資格購買。

APP 下載連結
iOS: appsto.re/hk/TWM2y.i
Android: bit.ly/2lc4rv7

MedBox Level 2 獨立包裝口罩優惠

【其他內容】   香港 Medicom : 將於各百佳超市品牌門市發售 2 款日本版 Medicom 口罩

 MedBox 口罩規格
-獲得EN14683 IIR 認證
-獲得ASTM level 2 認證
-香港製造
-無菌車間｜工廠認證
-ISO 13485:2016
-ISO 9001:2015
-ISO 14644-1:2015:class7
-30個一盒、獨立包裝
-白色
 
售價:$55

【其他內容】  【附購買網址】台灣製藍鷹牌口罩 港行指定網店特價售$140/50個起

 口罩購買方法

1.hmvod 會員 like Facebook page (按此)，在此帖 Like ＋Share＋留言「我要香港製造口罩」。

2.即時全數支付，並在 Google Form 上載收據
-轉數快 
轉數快號碼：6208219
(「賬單編號」 填入 hmvod會員手提號碼)
-PayMe 
按link 付款 
https://qr.payme.hsbc.com.hk/2/GdS6FuS1jWYgxZ4G85XmKC
(PayMe上填入 hmvod會員手提號碼和PayMe帳號名稱)

3.付款後填妥Google form (按此)

-收貨地點：人民超市3間分店（荔枝角、灣仔、大埔）
-郵寄：順豐速遞（到付） 

出貨日期:8月底陸續發貨及到店自取

【其他內容】  【附詳情】一合口罩發電郵公開致歉! 口罩即日劈價至 $48 盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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