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連台灣人都中招! 「假 Made In Taiwan 口罩」網上熱銷！5 星評價全讚

行內熱話 23:35 2020/08/07

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自從台灣解除口罩禁令後，近月大家終於能直接買到台灣製造的口罩。然而，台灣網上卻出現不少中國製造的假 Made In Taiwan（MIT）口罩，當中的 5 星評價內容荒謬，惟依然熱賣，累計銷量數字更高達 18 萬盒！ 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

 有台灣網民貼出多張網上截圖，指出網上多個賣場都出現不少聲稱是台灣製造的「MIT 口罩」。然而仔細觀察後，就能發現假口罩盒面上的「淨」字少了一撇是簡體字，而且沒有「Made In Taiwan」的字樣。最好笑是，有買家入手假口罩後給出 5 星評價，但內容卻說：「再次回購了，這次味道沒有那麼重了，只要打開袋子放一個晚上就沒味道了。」讓人哭笑不得。

網上卻出現聲稱是台灣製造的假 MIT 口罩，當中沒有「Made In Taiwan」的鋼印且有簡體字。

【其他內容】  【附購買網址】台灣製藍鷹牌口罩 港行指定網店特價售$140/50個起

雖然假口罩氾濫，但銷量卻非常好。有網站以平均 5 元新台幣（約 HK$1.32）一片的價格，成功賣出超過 18 萬盒。網民不禁形容這是「賣 1 盒至少賺 7 盒」。之後有熱心網民留言，表示大家在購買口罩前應先確認外盒的製造廠商及地址，再調查該公司及地址是否屬實。大家日後購買 MIT 口罩時亦要小心呢！

【其他內容】  【附詳情】一合口罩發電郵公開致歉! 口罩即日劈價至 $48 盒

【其他內容】   香港 Medicom : 將於各百佳超市品牌門市發售 2 款日本版 Medicom 口罩

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