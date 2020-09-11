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【保就業幫得遲】新派奶昔店開業撞正疫情　盼政府保就業先救中小微企

業界頭條 16:52 2020/09/11

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政府推出多項防疫措施，但對於近年開業的中微企來說大部分是口惠而實不至。有初創企業坦言，政府應著力扶助比大企業更難在新冠肺炎疫情裏捱得住的中微企。

原創奶昔店 ShakeUp! 首間分店去年 9 月在尖沙咀正式營運。第二間店則在農曆年初二在旺角朗豪坊開業。股東 Anthea Suen 說：「做奶昔的最大原因是因為香港的市場在這一塊較空白，台式飲品店雖然非常多，但市面缺少正宗、地道的奶昔飲品。我們有幾位持份者曾在外國留學，覺得可以嘗試將美國的正宗奶昔帶回香港，長遠來說希望能以加盟店的方式繼續發展。」

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朗豪坊店在今年年初開業。

ShakeUp! 全部配方都是原創，店舖皇牌奶昔「奶醬多」更揉合了香港元素，味道雖然與奶醬多非常接近，但由於採用純天然材料，糖份比坊間的奶昔低很多，更加健康。Anthea 指出本地奶昔為了減省成本，通常都會在打奶昔時加冰，成品會愈飲愈稀，與之相比，ShakeUp! 以手打雪糕代替冰，更適合不喜飲料過於冰凍且重視健康的女性，而雪糕就算開始溶雪亦能保持到奶昔的味道。

Anthea 指出，每天鮮製雪糕雖然會大大提升成本，但店舖會堅持要製作出最好的產品。ShakeUp! 開業時生意不錯，惟新冠肺炎疫情對生意做成致命打撃，人流驟減 8 成，在生意最差時跌至只有平時 1 成。

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店舖以美國正宗做法為招徠。

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她說：「尖沙咀店的業主又不肯減租，經營愈見困難。加上政府的幫助又不到位，例如『保就業』計劃我們是明明第一批申請，一直拖到最近政府才拒絕我們的申請，說我們在強積金供款上有問題，現時只能上訴，他們就叫我們再耐心等候。為什麼這兩個月他們發現有問題，又不早些和我們說，讓我們補回文件？一來一回的等錢救命，最後等得來時可能都死了。」

Anthea 直言，政府救市措施次序並不合理，例如第一批保就業計劃便是先給大集團拿援助，甚至在疫情期間賺到錢的行業都能比他們這些中小企先拿到錢。政府好像做了很多事，但又不顧及最水深火熱的小微企，在等待審批的過程可以說是無奈又無助。她希望如果政府再次有新的補助計劃可以先照顧生意受影響、快要支撐不下去的小企業，說：「希望政策能夠幫助到我們保障公司班底，讓全部人都能捱過這個難關。」

所有奶昔的配方都是原創。

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撰文 : 陳文政

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