【一盒齊色】港牌Gimans Care Level 3 五色彩虹口罩登場 獨立包裝售$108盒

下一篇文章
港廠 CareHK 口罩升級 LEVEL 2! 每晚實惠率先訂購
香港口罩品牌 Gimans Care 表示，即將發售推出獨立包裝五色彩虹成人口罩。
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
Gimans Care 五色彩虹口罩，提供包括薰衣草紫、加州橙、檸檬黃、玫瑰粉紅及晴空紫藍共五種顏色，以便買家每天搭配不同衣飾。首批數量共10,000盒，每人限購2盒，售完即止。售價方面，五色彩虹口罩每盒 30 個，售價 $108。
此外，Gimans Care 更推出鮮色奪目之夏季色調：夏日綠、櫻桃紅、加州橙及牛仔藍口罩。50 片裝成人及中童尺寸口罩之售價為 $158，40片裝幼童尺寸口罩之售價 $128。
【其他內容】 【附購買網址】台灣製藍鷹牌口罩 港行指定網店特價售$140/50個起
口罩購買連結<<8月13日下午 2 時上架
【其他內容】 【附詳情】一合口罩發電郵公開致歉! 口罩即日劈價至 $48 盒
【其他內容】 香港 Medicom : 將於各百佳超市品牌門市發售 2 款日本版 Medicom 口罩
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l
撰文 : 張文啟