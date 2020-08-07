【一盒齊色】港牌Gimans Care Level 3 五色彩虹口罩登場 獨立包裝售$108盒

香港口罩品牌 Gimans Care 表示，即將發售 推出獨立包裝五色彩虹成人口罩。

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Gimans Care 五色彩虹口罩，提供包括薰衣草紫、加州橙、檸檬黃、玫瑰粉紅及晴空紫藍共五種顏色，以便買家每天搭配不同衣飾。首批數量共 10,000 盒，每人限購 2 盒，售完即止。售價方面，五色彩虹口罩 每盒 30 個，售價 $ 108。



此外，Gimans Care 更推出鮮色奪目之夏季色調：夏日綠、櫻桃紅、加州橙及牛仔藍口罩。50 片裝成人及中童尺寸口罩之售價為 $158，40片裝幼童尺寸口罩之售價 $128。

▲ Gimans Care Level 3 五色彩虹口罩

Gimans 口罩規格



BFE/PFE/VFE>99

Astm F2100 Level 3

En 14683 type IIr

ISO 13485, ISO 10993-5, ISO 10993-10

日式立體設計，透氣度高，適合夏天使用

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▲ Gimans Care Level 3 五色彩虹口罩

口罩購買連結<< 8 月 13 日下午 2 時上架

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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