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【一盒齊色】港牌Gimans Care Level 3 五色彩虹口罩登場 獨立包裝售$108盒

行內熱話 21:02 2020/08/07

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香港口罩品牌 Gimans Care 表示，即將發售推出獨立包裝五色彩虹成人口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Gimans Care 五色彩虹口罩，提供包括薰衣草紫、加州橙、檸檬黃、玫瑰粉紅及晴空紫藍共五種顏色，以便買家每天搭配不同衣飾。首批數量共10,000盒，每人限購2盒，售完即止。售價方面，五色彩虹口罩每盒 30 個，售價 $108。

此外，Gimans Care 更推出鮮色奪目之夏季色調：夏日綠、櫻桃紅、加州橙及牛仔藍口罩。50 片裝成人及中童尺寸口罩之售價為 $158，40片裝幼童尺寸口罩之售價 $128。

Gimans Care Level 3 五色彩虹口罩

Gimans 口罩規格

BFE/PFE/VFE>99
Astm F2100 Level 3 
En 14683 type IIr
ISO 13485, ISO 10993-5, ISO 10993-10
日式立體設計，透氣度高，適合夏天使用

【其他內容】  【附購買網址】台灣製藍鷹牌口罩 港行指定網店特價售$140/50個起

Gimans Care Level 3 五色彩虹口罩

 口罩購買連結<<813日下午 2 時上架

【其他內容】  【附詳情】一合口罩發電郵公開致歉! 口罩即日劈價至 $48 盒

【其他內容】   香港 Medicom : 將於各百佳超市品牌門市發售 2 款日本版 Medicom 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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