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【附開賣詳情】現貨發售! masklab今晚開賣迷彩和新推彩色印花口罩 彩虹口罩再減 $10!

業界頭條 18:01 2020/08/07

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 近來最受香港人歡迎的口罩廠，一定是 masklab。廠方表示，今晚 8 時不但開賣迷彩和彩虹口罩，更推出全新的彩色印花兒童口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

masklab 表示，今晚 8 時將發售旗下所有平面口罩，包括大熱的迷彩和彩虹口罩﹔當中彩虹口罩各款再減 $10，50 個裝的售價現為 $138。此外，廠方更首次發售兒童口罩系列。這新系列將有四款新圖案：獨角獸、鯊魚、貓咪和火箭，而且更是色彩繽紛的卡通印花圖案，不是市面常見的單色斤印花設計。兒童 3 層口罩均為 50 個非獨立包裝，每盒 $148。masklab 的口罩全皆是現貨，一般是 2 個工作天就會出貨。

masklab 兒童口罩

masklab口罩規格

達到 EN 14683 Type IIR (歐盟最高標準)

細菌過濾率 BFE: 99.39%

液體阻擋 Fluid Resist: 16kPa (120 mmHg)

透氣壓力差 Delta P: 36.8 Pa/cm² (3.68 mmH2O/cm²)

含菌量 Microbial Cleanliness: 17.8 cfu/g

【其他內容】   香港 Medicom : 將於各百佳超市品牌門市發售 2 款日本版 Medicom 口罩

masklab 兒童口罩

 口罩購買連結<<

【其他內容】  【附購買連結】新推「中衛」牛仔藍色! 港牌 Gimans BFE/PFE/VFE>99% Level 3 成人兒童口罩 Ω 型構造更透氣!

【其他內容】  24小時都可買口罩! 7-11 有 Protector 成人小童口罩賣! 售$80起 仲有2包抗菌濕紙巾送

masklab 迷彩口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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