【疫市營商】網購不收訂金放工到實體店取貨　水果店轉O2O生意疫市升兩倍

▲ 設Sunday Set 生果套餐優惠

現在雖是 9 月，立秋早過，但暑熱未消，吃水果生津解渴自然不過；加上臨近中秋，令水果及禮盒零售批發生意轉佳。有水果網店認為，純網銷並非絕對優勢，因實體店方便上班族日間網上訂貨，下班後到實體店取貨，並標榜「不收取訂金、貨到驗貨後付錢」搶客，更已開設第二間實體店。

巴打鮮菓（Bros Fruit）東主梁東麒表示，網店開業兩年，客戶到實體店驗貨後才付錢，能給予客戶信心，間接增加生意。他認為，實體店設於工商大廈林立的商業區並非遊客旺區，反而更方便打工仔下班後取貨，保證水果質素之餘又可節省運費，店主自己亦可趁周日休息，多些時間跟孩子共聚天倫，一舉三得。

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▲ 梁東麒指，日本水蜜桃是熱賣生果，但即將由梨取代。

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梁東麒續稱，香港人「嘴刁」，喜愛日本高質水果，難以回頭吃次級貨，網購外國水果流行，但又擔心運送過程會壓壞生果，且運費不便宜。巴打鮮菓加強網購服務，新冠肺炎疫情下營業額倒升 20%。

梁東麒說，選擇進口某類水果時會篩選，確保品質，並會定時更換水果選單，盡量「即日清」，保持貨如輪轉不壓貨。他表示：「今時今日社交媒體發達，做生意更要講信譽，不能仿效方法，如用貼紙遮蓋生果爛位絕不可取。」若送貨時人會按特定指示，盡量提供貼心。 如有次送貨到老人家住宅時，顧客要求速遞員不要對他們說水果價格，以免「嫌貴破費」，結果長者嚐過後也覺得物有所值，還因此多了「返頭客」。

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Photo：巴打鮮菓Facebook