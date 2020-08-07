有初步確診個案的大埔墟街市，旗下大埔熟食中心經歷了多月的大維修後日前重開，但復業之時遇上政府的「禁堂食令」，生意大受影響。有熟食中心檔主大嘆「黑仔」，指街市檔口職員有確診定必影響人流，令食店的生意雪上加霜。

復業遇上疫情 頂住上繼續營業

在熟食中心售賣茶餐的李女士表示，熟食中心維修期間她們需要停業，生意已經受影響。原本預計在維修完後即時復業，可惜又遇上疫情最嚴重的時期，只好繼續休息，店舖都是近幾天才復業。她續指，知道街市有人初步確診後，定必會影響街市人流，因為不少街坊平日喜歡「買完餸後，上去嘆茶」。雖然人流減少，但李女士只好繼續營業，「賺得幾多得幾多」。

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街市提早關閉進行消毒

食物環境衞生署表示，因應有初步確診個案與大埔墟街市有關，街市今日將提早於晚上 7 時關閉，進行深層清潔消毒工作，會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒。

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