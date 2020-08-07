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【開賣注意】屈臣氏 Level 3 口罩大貨到! 多間屈臣氏門市有售

行內熱話 13:36 2020/08/07

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今日是星期五，又是屈臣氏 Level 3 口罩返貨的時間。今午開始不少屈臣氏分店已有屈臣氏 Level 3 口罩發售。今日不少分店都有 2 至 3 大箱返，數量算多。  

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

有網民在 FB 群組報料， 在屯門錦薈坊、大圍站、沙田廣場、沙田第一城、元朗壽富街、東亞商場、太子栢宜中心、錦華、屯門市廣場、 荔枝角宇晴軒、青衣長發、冠華園、沙田希爾頓、屈地街、沙田新城市、新蒲崗Mikiki、安定和愉景新城等屈臣氏分店，有屈臣氏 Level 3 口罩到貨發售。 

屈臣氏 Level 3 口罩售價為 $109/30個 (易賞錢價)，獨立包裝。 屈臣氏 Level 3 口罩的規格資料，可按此瀏覽。 另外，亦有方法可預訂屈臣氏 Level 3 口罩，不用鬥搶，按此瀏覽詳情

【其他內容】   香港 Medicom : 將於各百佳超市品牌門市發售 2 款日本版 Medicom 口罩

照以往經驗，由於各門市的口罩返貨時間不一，到貨數量有別，亦不是全線分店會返貨。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近才去查看有否到貨，以免撲空。

【其他內容】  【附購買連結】新推「中衛」牛仔藍色! 港牌 Gimans BFE/PFE/VFE>99% Level 3 成人兒童口罩 Ω 型構造更透氣!

【其他內容】  24小時都可買口罩! 7-11 有 Protector 成人小童口罩賣! 售$80起 仲有2包抗菌濕紙巾送

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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