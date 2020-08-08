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【疫市營商】消毒用品大賣賺逾28% 高樂氏預告濕紙巾將缺貨至明年

商管策略 22:10 2020/08/08

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新冠肺炎疫情導致消費者對消毒用品的需求大增，美國清潔用品公司高樂氏（Clorox）成為疫情下的受惠者。公司在第 4 個財季大賺逾超過 28%，至 3.1 億美元 (約港幣 24.1 億元) 。但公司表示因原材料短缺，加上產品需求大增，預計濕紙巾將缺貨至明年。

自新冠肺炎疫情爆發以來，各類消毒產品需求激增，當中消費者對於濕紙巾的需求特別高。高樂氏稱霸 10 億美元的消毒濕紙巾市場，市場佔有率高達 45%。公司表示，雖然已提高產量，但仍然追不上需求，加上濕紙巾主要的材料水針不織布短缺，預計濕紙巾和相關產品將缺貨至 2021 年。

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疫情帶動公司收入 大賺逾3億

高樂氏在第 4 個財季的收入按年大增 21.9%，至 19.8 億美元。新冠肺炎疫情導致消費者對清潔用品和個人護理產品需求大增，令旗下同名的消毒產品和維他命食品上季收入大升 33%，連帶期內純利亦升 28.6% 至 3.1 億美元。

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Photo﹕freebiemom

撰文 : 廖淑瑩

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