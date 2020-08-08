【SME學堂】日本珍珠奶茶店倒閉潮？台灣古早味蛋糕帶起「珍奶熱潮2.0」反攻疫市

日本最近出現珍珠奶茶店倒閉潮，而台灣連鎖茶飲店「50嵐」的海外品牌 KOI Thé、COMEBUY 宣布 9 月撤出東京，令日本的「珍奶熱潮」在新冠肺炎疫情下逐漸平淡下來。雖然日本珍奶熱潮不再，但來自台灣的古早味蛋糕有望在當地帶起「珍奶熱潮 2.0」。

日賣600個台灣古早味蛋糕

最近大阪的難波出現來自台灣的專門店「澎澎」，主打台式傳統即焗蛋糕。店舖即焗蛋糕的做法，跟台灣售賣的「古早味」蛋糕沒太大差別；產品也跟台灣一樣，分別有原味及奶油口味，而不是著墨於新鮮與健康。一件原味蛋糕在台灣售價大約為 90 元台幣（約港幣 24 元），但在日本的售價是台灣的兩倍，即 180 元台幣；奶油口味，更索價 220 元台幣。價錢貴得多，但在疫情期間仍吸引不少女性排隊購賣。

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▲ 店舖出售賣的古早味飛蛋糕分別有原味及奶油口味

「澎澎」品牌的營業部長竹本貴則表示，引進台灣古早味蛋糕，主要是看到近兩年，台式茶飲在日本掀起熱潮，但卻沒有看到亞洲的甜點在日本市場上流行起來。現時店舖每日大約可以賣出 600 個以上古早味蛋糕，收入將近 50 萬日圓（約港幣 36,600 元），主要客群為 30 至 60 歲的女性。

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曾在韓國爆紅 健康形象破滅離場

去年在韓國也掀起一陣台灣古早味蛋糕熱潮，可惜以失敗告終。早在 2016 年韓國街頭不時可以看見古早味蛋糕店的身影，可是產品被外界過度強調新鮮、健康的元素，令這款由韓國人經營的台灣古早味蛋糕，被媒體揭發使用大量食用油及蛋液後，導致產品新鮮健康的印象破滅，古早味蛋糕熱潮在當地漸漸消失。

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▲ KOI Thé 等茶飲品牌曾在東京風光一時。

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Photo：台湾カステラ 澎澎、何志衡