【附詳情】一合口罩發電郵公開致歉! 口罩即日劈價至 $48 盒

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近來最多風風雨雨的香港口罩廠，相信都是一合口罩。廠方最近向客戶發電郵，並種種錯誤而道歉。
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廠方把錯誤歸納成三點，以下為廠方的信中原文內容。
【不信任的根源 – 我們不善溝通】
沒有跟大家好好溝通，沒有好好回應好大眾的信任和支持，是所有不信任的根本。
創立口罩生產線任務艱巨，耗盡了我們的精氣神；怎樣也好，那也不是不去溝通的藉口。沒有溝通、沒有從善如流、沒有好好聆聽，讓大家漸漸感到被離棄、被背叛、被出賣、被騙，都是我們的錯。
我們不善溝通，讓大家失望失信心，我們要再一次說對不起。
【兩宗罪 – 生產延誤，沒有處理好售後服務】
生產延誤了，初期口罩生產也不太順利，導致口罩貨期多次延後，令大眾未能掌握必需的抗疫工具，是第一宗罪。我們未能在 80 天內完成廠房建設，最後耗了 100多天才完成設廠，口罩出品也延誤了幾個星期；後來也未能跟上產能，導致再多幾星期的延誤，我們責無旁貸。
我們必須再次致歉。
因為沒有溝通、因為設廠不似預期，加上我們沒有做好售後服務，讓大家徹底的失望了。銷售系統過於複雜、系統資訊混亂、物流異常緩慢，我們根本沒有做好售後服務。沒有藉口，沒有做好就是沒有做好。
「錯就要認鬧就企定」，我們懇請大家再次給我們一次改善的機會。
【最後一根稻草 – 包裝盒設計失誤，紙屑污染了大家的信任】
包裝設計的失誤，紙屑污染了口罩，讓大家切斷對我們僅有的信任。
就算其他人以來歷不明的成品來喧染，也是我們的責任。雖然是沒有健康風險也不會影響口罩效能，畢竟是留有紙屑、畢竟是很顯眼的問題，我們不會逃避。
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同時，廠方表示會徹底改革，從新出發，原文如下:
只有徹底改革，我們才有向挽回大家信任的資格。
我們委託了 SGS，安排了定期的環境及衛生評估 Environmental & Hygiene Audit，旨在時刻警剔，保持衛生；
我們換了包裝，確保不會再有紙屑；
我們撤換了物流供應商，務求使命必達；
我們提昇了客服，很快會安排熱線，希望提供更好的售後服務。
最後，一合口罩更把成人和中童/女士 ASTM Level 1口罩的售價減至 $48/30個，並指售價低於成本。廠方指口罩會於 7 至 14 個工作天內寄到買家手上。
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟