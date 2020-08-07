【附詳情】一合口罩發電郵公開致歉! 口罩即日劈價至 $48 盒

近來最多風風雨雨的香港口罩廠，相信都是一合口罩。廠方最近向客戶發電郵，並種種錯誤而道歉。

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▲ 一合口罩

廠方把錯誤歸納成三點，以下為廠方的信中原文內容。

【不信任的根源 – 我們不善溝通】

沒有跟大家好好溝通，沒有好好回應好大眾的信任和支持，是所有不信任的根本。



創立口罩生產線任務艱巨，耗盡了我們的精氣神；怎樣也好，那也不是不去溝通的藉口。沒有溝通、沒有從善如流、沒有好好聆聽，讓大家漸漸感到被離棄、被背叛、被出賣、被騙，都是我們的錯。



我們不善溝通，讓大家失望失信心，我們要再一次說對不起。



【兩宗罪 – 生產延誤，沒有處理好售後服務】

生產延誤了，初期口罩生產也不太順利，導致口罩貨期多次延後，令大眾未能掌握必需的抗疫工具，是第一宗罪。我們未能在 80 天內完成廠房建設，最後耗了 100多天才完成設廠，口罩出品也延誤了幾個星期；後來也未能跟上產能，導致再多幾星期的延誤，我們責無旁貸。



我們必須再次致歉。



因為沒有溝通、因為設廠不似預期，加上我們沒有做好售後服務，讓大家徹底的失望了。銷售系統過於複雜、系統資訊混亂、物流異常緩慢，我們根本沒有做好售後服務。沒有藉口，沒有做好就是沒有做好。



「錯就要認鬧就企定」，我們懇請大家再次給我們一次改善的機會。



【最後一根稻草 – 包裝盒設計失誤，紙屑污染了大家的信任】

包裝設計的失誤，紙屑污染了口罩，讓大家切斷對我們僅有的信任。



就算其他人以來歷不明的成品來喧染，也是我們的責任。雖然是沒有健康風險也不會影響口罩效能，畢竟是留有紙屑、畢竟是很顯眼的問題，我們不會逃避。