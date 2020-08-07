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【附購買網址】台灣製藍鷹牌口罩 港行指定網店特價售$140/50個起

行內熱話 02:56 2020/08/07

分享：

網店 Creatived Products Shop 是藍鷹牌口罩香港代理指定的分銷商，店方將發新 2020 版藍鷹牌口罩。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

店方表示，首批藍鷹牌口罩已順利到港，並安排在 8 月 11 日公開發售。

開賣日期及時間：2020年8月11日(二)晚上9:00
限購數量：每張訂單 每款限購一盒(即最多購買三盒)

台灣製小童立體型三層防塵口罩

首批到貨有三款型號：
1.台灣製成人立體型三層防塵口罩 50入/盒 (藍色) NP-3DT
￼優惠價：HK$140.00（￼原價HK$160.00）

2. 台灣製幼童立體型三層防塵口罩 2~6歲50入/盒 (綠色) NP-3DTSS
優惠價：HK$140.00（原價HK$160.00）

3) 台灣製成人平面活性碳口罩(5片包) 50片/盒 NP-12
優惠價：HK$200.00（原價HK$220.00）

以上產品皆採用高密度熔噴布, 台灣製造

【其他內容】  【突發快閃】炒價王 elle x 中衛巴黎口罩! 屈臣氏門市竟有現貨賣?

台灣製成人立體型三層防塵口罩

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【其他內容】  【附購買連結】新推「中衛」牛仔藍色! 港牌 Gimans BFE/PFE/VFE>99% Level 3 成人兒童口罩 Ω 型構造更透氣!

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台灣製成人平面活性碳口罩(

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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