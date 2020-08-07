【附購買網址】台灣製藍鷹牌口罩 港行指定網店特價售$140/50個起

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網店 Creatived Products Shop 是藍鷹牌口罩香港代理指定的分銷商，店方將發新 2020 版藍鷹牌口罩。
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店方表示，首批藍鷹牌口罩已順利到港，並安排在 8 月 11 日公開發售。
開賣日期及時間：2020年8月11日(二)晚上9:00
限購數量：每張訂單 每款限購一盒(即最多購買三盒)
首批到貨有三款型號：
1.台灣製成人立體型三層防塵口罩 50入/盒 (藍色) NP-3DT
￼優惠價：HK$140.00（￼原價HK$160.00）
2. 台灣製幼童立體型三層防塵口罩 2~6歲50入/盒 (綠色) NP-3DTSS
優惠價：HK$140.00（原價HK$160.00）
3) 台灣製成人平面活性碳口罩(5片包) 50片/盒 NP-12
優惠價：HK$200.00（原價HK$220.00）
以上產品皆採用高密度熔噴布, 台灣製造
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟