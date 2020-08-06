香港 Medicom : 將於各百佳超市品牌門市發售 2 款日本版 Medicom 口罩

近日不少人都想買 Medicom 口罩，雖然市面不時有 Medicom 口罩發售，但有市民會搶心購得假貨。Medicom 香港剛在 FB 更新資料，似在預告在百佳各品牌的超市，皆有機會有 Medicom 口罩賣。

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在 Medicom 香港 FB 上，更新了 2 張圖片，一張是 Medicom 日本版成人口罩，另一張是日本版兒童口罩。在兩張圖片上，皆有百佳各品牌超市的商標，包括:百佳、Taste、Fusion和 Great，圖片下方則寫明在指定分店發售，詳情向零售商查詢。由於官方沒有提供有發售口罩的分店列表，亦沒有提供開賣或到貨時間。所以大家想購買的話，就要自行向各間百佳分店查詢到貨情況。

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事實上，在較早時間，已有在部分百佳 Fusion 超市搶先發售這 2 款 Medicom 口罩，這 2 款口罩售價、規格和到貨詳情，可按此瀏覽。

▲ Medicom 口罩新登場

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▲ Medicom 口罩新登場

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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