  • 34°C
香港時間 : 2020807日 (五) 15:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【抗疫基金】4成美甲從業員未收補助　復業無期籲政府資助停業處理應一視同仁

商管策略 13:13 2020/08/07

分享：

新冠肺炎疫情波動令美甲業復業無期，美甲店列入必須停業的美容院表列處所內。業界指進行美甲服務期間毋須須脫口罩為何政府要一刀切；4 成美甲從業員在第二輪「防疫抗疫基金」中未能適時得到政府資助面臨倒閉危機 。

【相關文章】【疫市營商】保就業計劃幫老闆還是員工？邵家輝：零售美容已到懸崖邊只能信政府紓困

國際註冊美甲師協會會長蔡德華

國際註冊美甲師協會會長蔡德華表示，自僱人士在美甲行業佔大多數，3 成是自僱人士未能申請政府資助，7 成以上為兩人經營小型美甲店，國際註冊美甲師協會問卷調查中，截至 8 月 6 日共 552 位專業美甲師及協會會員，4 成業界從業員仍未適時得到政府資助（第二輪「防疫抗疫基金」）面臨倒閉危機。事實上，美甲行業已按政府指引做好防疫工作，美甲店列入須停業的美容院表列處所內，惟進行美甲服務期間毋須脫口罩為何政府要一刀切。

【相關文章】【保就業計劃】髮型屋獲政府7萬補助仍覺支援不足　負責人：先保老闆才能保就業

【相關文章】【保就業幫唔到】課後班承辦商批教局缺復課指引　業界陷絕境數千人隨時失業

蔡德華續指，美甲硬膠美甲的顧客無法自行清拆，「拆甲」需要美甲店內的專用磨甲機，指甲過長容易反甲問題，對顧客來說甚為不方便。「停業令」每星期延長業界明知無了期，現時新冠肺炎疫情反覆造成客戶心理影響，他們擔心復業不久又會停業，就算復業只做硬膠美甲拆甲服務，目前對美甲業界往後步署造成影響。

蔡德華建議，佔地 100 平方呎店舖可放 1 張枱營業，按店舖面積比例增加 1 張檯此舉可保証社交距離，因美甲不像美容業沒有面部療程故不用脫口罩便能提供服務。事實上，剪髮又不用停業，故他認為剪髮與美甲同屬身體護理一部分，客戶本身指甲問題需要處理，正常要 1 個月護理一次，故美甲業應與美髮業一視同仁，期望政府能讓美甲業復業，業界會盡量配合政府。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】零售寒冬中藥銷貨價值跌　中醫「受惠」疫情診所入反升5成
2020/07/31
【疫市營商】零售寒冬中藥銷貨價值跌　中醫「受惠」疫情診所入反升5成
【疫市營商】珠寶玉石打磨業疫情下碩果僅存　店主：「捱得幾耐得幾耐」
2020/08/04
【疫市營商】珠寶玉石打磨業疫情下碩果僅存　店主：「捱得幾耐得幾耐」
【疫市營商】學生開學不回校飯盒供應收入跌9成　靠「副業」肉食入口生意頂住
2020/08/06
【疫市營商】學生開學不回校飯盒供應收入跌9成　靠「副業」肉食入口生意頂住
美甲 身體護理 疫情 美容業 銷售 自僱人士 防疫抗疫基金

下一篇文章

【疫市營商】姐弟同心造冰皮月餅 幻彩顏色顛覆傳統概念寓破冰團圓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹