【抗疫基金】4成美甲從業員未收補助　復業無期籲政府資助停業處理應一視同仁

新冠肺炎疫情波動令美甲業復業無期，美甲店列入必須停業的美容院表列處所內。業界指進行美甲服務期間毋須須脫口罩為何政府要一刀切；4 成美甲從業員在第二輪「防疫抗疫基金」中未能適時得到政府資助面臨倒閉危機 。

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▲ 國際註冊美甲師協會會長蔡德華

國際註冊美甲師協會會長蔡德華表示，自僱人士在美甲行業佔大多數，3 成是自僱人士未能申請政府資助，7 成以上為兩人經營小型美甲店，國際註冊美甲師協會問卷調查中，截至 8 月 6 日共 552 位專業美甲師及協會會員，4 成業界從業員仍未適時得到政府資助（第二輪「防疫抗疫基金」）面臨倒閉危機。事實上，美甲行業已按政府指引做好防疫工作，美甲店列入須停業的美容院表列處所內，惟進行美甲服務期間毋須脫口罩為何政府要一刀切。

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蔡德華續指，美甲硬膠美甲的顧客無法自行清拆，「拆甲」需要美甲店內的專用磨甲機，指甲過長容易反甲問題，對顧客來說甚為不方便。「停業令」每星期延長業界明知無了期，現時新冠肺炎疫情反覆造成客戶心理影響，他們擔心復業不久又會停業，就算復業只做硬膠美甲拆甲服務，目前對美甲業界往後步署造成影響。

蔡德華建議，佔地 100 平方呎店舖可放 1 張枱營業，按店舖面積比例增加 1 張檯此舉可保証社交距離，因美甲不像美容業沒有面部療程故不用脫口罩便能提供服務。事實上，剪髮又不用停業，故他認為剪髮與美甲同屬身體護理一部分，客戶本身指甲問題需要處理，正常要 1 個月護理一次，故美甲業應與美髮業一視同仁，期望政府能讓美甲業復業，業界會盡量配合政府。

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