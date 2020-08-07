港廠 CareHK 口罩升級 LEVEL 2! 每晚實惠率先訂購

CareHK 口罩已有一段時間沒有在網上發售，原本口罩已升級為 LEVEL 2 水平!

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CareHK 口罩新推的成人及中童口罩，產品獲得 ASTM F2100 Level 2 及「Q嘜」優質認證，並通過BFE / PFE ≥98% 測試。Pricerite實惠將於 8 月 7 日(星期五)起，逢晚上 9 時開始至翌日中午 12 時，於 Pricerite 實惠網店接受會員優先預購。店方表示，8 月 14 日開始可取貨。會員可選擇指定門巿取貨，或同時於網店購買家品折實金額滿港幣$400，即可享免費送貨服務。

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CareHK 產品規格詳情

1.CareHK 升級版 成人口罩 (50個裝)

-ASTM Level 2

-PFE 微粒子過濾效率 ≥ 98%

-BFE 細菌過濾效率 ≥ 98%

-香港製造

-尺寸 17.5 x 9.5 cm

會員獨家價 $129/盒（原價$139/盒）

2.CareHK 升級版 中童口罩 (同時適合細臉女士) (50個裝)

-ASTM Level 2

-PFE 微粒子過濾效率 ≥ 98%

-BFE 細菌過濾效率 ≥ 98%

-香港製造

-尺寸 14.5 x 9.5 cm

會員獨家價 $129/盒（原價$139/盒）

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▲ CareHK LEVEL 2 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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