【疫市營商】珠寶網店難吸引尊貴客戶？店主：成本效益比樓上舖更佳

珠寶華麗與品味手飾顯身份重格調，對平民草根或屬奢侈品，但也可點綴日常生活；加上近期新冠肺炎疫情，令網上珠寶手飾店在港商興起，如藝人裕美近日便宣布珠寶網店，生意不俗。

珠寶業界指，售賣服裝、日用品等網店散播力強，易吸引注意，但珠寶始終是奢侈品，只靠宣傳不易吸引客戶，開設珠寶網店入門門鑑高，店主需持相關認證，故生意在逆市反而較穩定。

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▲ 芊藝珠寶CHIN's jewellery 創辦人高家賢

相關認證經驗為珠寶品質把關

芊藝珠寶（CHIN's Jewellery）創辦人高家賢（Karen）指，去年底開設珠寶網店，貨真價實和良心先行是的營商之道。珠寶網店按客人預算搜羅相應淨度和顏色珠寶。她說：「CHIN's jewellery 網店售賣款式多元化，不僅寶石還有彩鑽等產品，我在珠寶範疇涉獵廣闊認識不同買手，方便在多個國家採購珠寶，只要讓顧客知道在世界角落上這款珠寶，變相毋須在櫥窗擺放飾品。」

至於芊藝珠寶不設樓上舖，高家賢解釋，樓上舖模式跟珠寶店無異，招聘的售貨員因欠珠寶認証經驗，未必能提供專業意見知識，網店成本亦比樓上舖更相宜。目前該公司在尖沙咀辦工室用途之一供客人交收時驗貨。

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▲ Chin's Jewellery 代理的國際品牌的Vedantti 將售 Madhubani Collection飾品

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芊藝珠寶今年 2 月新冠肺炎疫情嚴峻期間接下數十張定單定造貨，她最初充當送遞員與客人當面交收，惟內地鑽飾廠受疫情暫停貨品一度延遲。她正想退錢給賣家時，約一半「生客」體恤疫情延遲交貨沒有選擇退訂，事事親力親為和珠寶認證專業方面贏得客戶信任；至今該公司得到國際品牌 Vedantti 代理。

高家賢坦言，開設網店營業資金不多，主要是本身具備珠寶的專業知識與背後支援，跟相熟內地鑽飾工廠緊密合作關係，鑽飾批量和獨特工序「有商有量」，本身珠寶專業知識預先了解客人要求工匠處理鑽飾問題，繼而因應客人需求任意調整。她認為市場人脈重要，但本身珠寶專業知識至為重要。

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Photo：芊藝珠寶Facebook